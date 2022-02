Savona, attesa per la ripartenza dei lavori a Legino. Il grido d’allarme dei residenti: “Così il quartiere muore”

Savona. Ancora nel mirino dei leginesi i lavori sul rio Molinero a Savona. “Dopo la pandemia e la crisi economica, il cantiere sta dividendo in due il quartiere compromettendo l’attività degli esercenti. Così il quartiere muore“. E’ questo il grido d’allarme dei residenti della zona dopo lo stop temporaneo dei lavori.

Il cantiere, infatti, “è fermo da un mese“, avevano sottolineato i residenti in occasione dell’incontro che si è tenuto venerdì scorso alla Sms Milleluci. “E’ un problema di viabilità enorme, è scomodo accedere all’interno del quartiere”. Tra le soluzioni per migliorare la situazione era stata proposta dai residenti una rotonda. Al momento è sul tavolo del Comune in attesa del sopralluogo con la polizia locale.

Ancora nessuna novità a riguardo ma l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Savona Lionello Parodi è fiducioso: “Speriamo di riuscire a sbloccare la situazione in pochi giorni“.

“Noi abbiamo riverificato i nostri atti – spiega Parodi – e sembra che non ci siano errori. Il problema riguarda un prefabbricato che non si adatta alla conformazione del ponte. Le caratteristiche della struttura non sarebbero quelle indicate dal progetto“.

I lavori, finalizzati a ridurre il rischio alluvionale dell’area, sarebbero dovuti terminare entro fine marzo ma i tempi saranno più lunghi a causa della sospensione. “Se il nodo si scioglie entro poco speriamo di riuscire a recuperare il tempo perso“, conclude l’assessore competente.