Savona, al via gli incontri della giunta nei quartieri. I leginesi: “Attenzione a viabilità e zone collinari”

Savona. Centro raccolta rifiuti, lavori di via Molinero, il progetto che coinvolgerà l’area compresa tra il campus e il mare, la viabilità della zona collinare. Sono le questioni affrontate durante l’incontro avvenuto alla Sms Milleluci tra i residenti del quartiere di Legino a Savona e alcuni assessori della giunta comunale. Al confronto erano presenti circa 80 leginesi, il sindaco Marco Russo, il vice sindaco Elisa Di Padova, gli assessori Barbara Pasquali, Gabriella Branca, Lionello Parodi, Francesco Rossello, Riccardo Viaggi.

Sono partiti questa sera gli incontri tra la giunta e i cittadini savonesi: “Avviamo un percorso di rapporto con il quartiere – spiega Russo – e non si esaurisce con questa sera il discorso su Legino ma parte da qui, cominciamo a prendere le misure di come possiamo lavorare insieme”.

Il cantiere sul rio Molinero, a causa di un contenzioso con la ditta che si occupa dei lavori, ha subito uno stop. L’assessore ai lavori pubblici Parodi spiega: “E’ un intervento, finanziato dalla Regione, necessario perchè riduce il rischio alluvionale della zona”. Tra le soluzioni per migliorare la viabilità una rotonda. E’ al momento sul tavolo del Comune in attesa del sopralluogo con la polizia locale.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale è stato osservato un calo delle corse degli autobus ma è una situazione contingente che cesserà quando diminuiranno i contagi tra il personale dell’azienda. In merito, il sindaco sottolinea che “le linee attuali non rispondono più alle esigenze di città“. Per questo motivo è stato detto a Tpl Linea di ricalibrare il servizio di trasporto pubblico locale.

Insieme a Fondazione Cima la giunta è al lavoro per mettere in sicurezza il territorio. I loro progetti saranno presi in considerazione per la riqualificazione della zona vicina al rio, che potrebbe comprendere anche lo stadio.

Sollevata anche l’attenzione alle strade della zona collinare come via Belvedere: “Sono frequentate – sottolinea una residente -. Sono in situazioni disastrose, hanno difficoltà anche le ambulanze”. Il sindaco precisa che è iniziata una perlustrazione delle strade vicinali per capire come affrontare i problemi presentati.

Il sindaco e la giunta

“Rendere pedonabile i sottopassaggi da piazzale Moroni al mare che ora sono in condizioni disagevoli. Capiamo che non è una questione risolvibile in poco tempo”, chiede un gruppo di residenti. “Stiamo mettendo a punto una collaborazione con i “custodi del bello” con i quali possiamo collaborare con i cittadini per la riqualificazione di alcune zone”, spiega il sindaco.

E’ stato avviato anche un dialogo con il dirigente dell’istituto Ferraris Pancaldo per la valorizzazione delle aree tra la stazione ferroviaria e il campus.