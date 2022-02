SAT e cittadini in azione per pulizia straordinaria sulla Sp 19: “Stop all’abbandono indiscriminato dei rifiuti”

Albenga/Arnasco. Pulizia straordinaria del tratto della Sp 19 che da Albenga arriva ad Arnasco, in località Marixe, ad opera di un comitato di cittadini, coordinati dal vice sindaco di Arnasco Fabio Gallizia, in collaborazione con il Comune di Albenga e l’azienda pubblica SAT Servizi Ambientali.

Nel ringraziare i cittadini intervenuti in prima persona per la rimozione di spazzatura, sporcizia e rottami vari, l’assessore comunale di Albenga Gianni Pollio ha fatto un appello nel seguire questo esempio e soprattutto ha richiesto si conferire correttamente i rifiuti per evitare questo scempio del territorio.

L’abbandono indiscriminato di rifiuti rimane una criticità sulla quale è necessario intervenire a livello preventivo e repressivo per la tutela ambientale e territoriale, in particolare nelle zona dell’entroterra.

Per l’azienda SAT, che opera già nei due comuni albenganesi, non è certo il primo intervento con uomini e mezzo per azioni di rimozione straordinaria di rifiuti abbandonati, nell’ambito della sua stretta collaborazione con le realtà comunali nelle quali svolge il suo servizio.

Anche per questo proseguirà la campagna di sensibilizzazione verso le comunità locali e l’utenza per un corretto conferimento dei rifiuti, non solo per la raccolta differenziata ma anche per rifiuti ingombranti e speciali, nell’ambito delle iniziative di educazione ambientale indispensabili per realizzare un vero ciclo integrato e una economia circolare anche nel territorio savonese.

E nella giornata di oggi altra azione di pulizia volontaria nel comune di Vendone, sempre nell’entroterra albenganese, dove una squadra della protezione civile e della Pro Loco ha ripulito l’area del campo sportivo comunale.