Sassello in lutto: si è spenta Gina Giacobbe, titolare del famoso bar del paese

Sassello. Comunità in lutto per la scomparsa di Gina Giacobbe, che si è spenta all’età di 93 anni. Una vera istituzione per il paese, dove appena 20enne aveva dato vita all’omonimo bar, destinazione di molti appassionati di amaretti e di gelato, le sue specialità.

La sua una vita dedicata al lavoro, fino all’ultimo giorno. Nonostante fosse in pensione, non mancava di dare una mano ai figli Giuliano e Giustina che attualmente gestiscono il bar, mentre la terza figlia Rosella è direttore all’ufficio postale di Sassello. Proprio mentre era dietro al bancone della sua attività, la sua seconda casa, aveva conosciuto l’amore della sua vita: il marito Franco Robbiano, con cui si era sposata da 66 anni fa.

Figura amata e molto conosciuta a Sassello, aveva deciso di aprire il suo locale anche come punto di rivendita degli amaretti, sfornati per anni dalla sua famiglia. Per ingraziarla di tutto quello che aveva fatto per il paese, una ventina di anni fa i suoi concittadini l’hanno votata come “Personaggio dell’anno”, premio lanciato dal periodico La Voce di Sassello.

I funerali saranno celebrati oggi (martedì 8 gennaio), alle ore 15 presso la chiesa della Santissima Trinità.