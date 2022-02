Sara Meloni, vittoria al cross di Cinisello Balsamo

Borghetto Santo Spirito. Sara Meloni, sette giorni dopo la conquista del titolo regionale di categoria a Ronco Scrivia, ha centrato un altro successo nella corsa campestre.

Oggi, a Cinisello Balsamo, è andata in scena la prima edizione del Memorial Gianni Perini, valido come quarta prova del “Trofeo Cross per Tutti”, che si sta svolgendo in Lombardia. Il tracciato molto scorrevole e pianeggiante ha permesso alla bambina del Team Endurance di Borghetto Santo Spirito di dimostrare di che cosa può essere capace.

Con un ottima partenza Sara ha preso velocità, poi ha mantenuto il primato ed ha tagliato il traguardo in prima posizione al termine del percorso di 800 metri del cross riservato alla categoria E10.