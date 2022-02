Santa Corona, Seppone (Pietrattiva): “Tutto il ponente ligure dovrebbe tifare per la riqualificazione”

Pietra Ligure. “Il consiglio comunale di Pietra Ligure ha dimostrato coesione e determinazione nella difesa dell’ospedale Santa Corona. Maggioranza e opposizione hanno condiviso un percorso che ha portato ad un risultato molto importante. Il 7 marzo prossimo il governatore e assessore alla Sanità ligure Giovanni Toti interverrà ad un consiglio comunale per illustrare come intende investire i 145 milioni di euro disponibili per la riqualificazione del nosocomio pietrese”.

A parlare, in una nota, è il capogruppo di minoranza pietrese del gruppo “PietrAttiva” Nicola Seppone che continua: “Quella che abbiamo di fronte è un’occasione imperdibile che non riguarda solo la città di Pietra Ligure, ma migliaia di cittadini e turisti che vivono o passano le loro vacanze nel ponente ligure”.

Nel comprensorio ingauno è forte la delusione di cittadini e istituzioni dopo aver ricevuto la notizia che il Santa Maria di Misericordia non potrà avere un pronto soccorso: “Non voglio entrare nel merito delle polemiche che si sono scatenate in questi giorni a seguito dell’annuncio del governatore Toti sul futuro dell’ospedale albenganese – spiega Seppone -, ma vorrei invitare tutti a riflettere sull’importanza di avere a Pietra Ligure un ospedale completamente nuovo e ancora più funzionale”.

“La riqualificazione dell’ospedale pietrese – sottolinea il consigliere di minoranza – porterà benefici a tutto il ponente ligure. È quello che sta accadendo oggi, in un contesto difficile, in emergenza sanitaria e con una struttura che sicuramente necessita di importanti interventi di rinnovamento, ed è quello che è sempre accaduto anche in passato. Il Santa Corona è un’eccellenza e un punto riferimento irrinunciabile non solo per Pietra Ligure, ma per tutto il ponente ligure. Se si comprende questo aspetto, allora, anche lontano da Pietra Ligure, sarà più facile volare più in alto delle polemiche e intravedere nei finanziamenti destinati all’ospedale pietrese un’occasione un’unica per tutti”.

Secondo Seppone, ora la palla passerebbe a Toti, che dovrà entrare nel merito della questione nel corso del consiglio comunale in programma il 7 marzo prossimo: “Dall’assessore alla Sanità ligure ci aspettiamo due risposte molto importanti – conclude -. La prima riguarda la riapertura del punto nascite, ormai chiuso da troppo tempo. Si è sempre giustificato il provvedimento di chiusura con l’emergenza sanitaria, ma ora i numeri parlano di una netta discesa dei casi. Gli ospedali stanno lentamente ritornando alle loro funzioni originarie, e risulta quindi sempre meno giustificabile il fatto di continuare a mantenere a Savona la specialità sottratta a Pietra Ligure. La seconda risposta che tutti attendiamo dal governatore Toti, infine, riguarda ovviamente il futuro dell’ospedale Santa Corona alla luce dei finanziamenti disponibili. Chiederemo a Toti di entrare nel dettaglio e di spiegarci come intende investire questa importantissima somma”.