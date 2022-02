Sanremo, attesa per la finale: i pronostici dei fan dei cantanti in gara

Sanremo. Una splendida giornata di sole che, in occasione della serata finale del Festival, si è finalmente concesso illuminando di luce la città. Sabato di mercato, di fan in attesa dal green carpet a un passo dall’Ariston. Le transenne sono un appoggio abbastanza confortevole visto che, dalla prima mattina sono lì: mascherina e cellulare alla mano.

In via Palazzo si cammina a fatica. Ma é cosi, consuetudine, quando c’è il Festival e un ritorno alla normalità. Gente, colore, calore. Ci sono i francesi, vicini di casa.

Una coppia da Nizza “parlano del Festival alla radio” anche loro sono a Sanremo per il contesto: per queste persone che arrivano, anche da lontano, e rendono sempre meravigliosa e originale la Città dei Fiori. Si aspetta la serata e si vive con intensità questo sabato della finale. Diverso per i ragazzi, diverso per gli adulti.

I pronostici di chi abbiamo sentito spingono ancora una volta il duo Blanco Mahmood, ma anche Elisa. Staremo a vedere e a sentire.

Un via vai: Casinò, via Matteotti, Ariston, Piazza Colombo. Ma anche il lungomare che oggi è spettacolare e regala un panorama incredibile con quel blu del mare dove si tuffa la Costa Toscana.