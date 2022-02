Sanremo 2022, Toti premia la migliore cover: Gianni Morandi e Jovanotti i vincitori

Sanremo. E’ stato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a consegnare il premio per la miglior cover. A vincere, nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022, sono stati Gianni Morandi e Jovanotti.

“È la settima volta che premio su questo palco il venerdì sera come presidente di Regione, e non sono mai stato così emozionato, perché questo è il Festival della liberazione, e il vero protagonista è il pubblico in sala” ha espresso il governatore ligure.

Nel corso della premiazione, Toti ha scambiato qualche parola con Lorenzo Cherubini facendo riferimento a Villanova d’Albenga e al fatto che su quella spiaggia potrà tenersi il Jova Beach Party. Il 17 luglio 2022 infatti all’Ippodromo dei Fiori di Villanova si terrà il grande evento. Nel 2019, a causa di una forte mareggiata che aveva eroso la spiaggia, Jovanotti aveva dovuto rinunciare allo spettacolo sulla spiaggia ingauna, ma oggi, finalmente, la città di Albenga è finalmente prossima ad ospitare la grande festa dell’estate.

“Questo è un festival straordinario, pieno di donne che hanno lanciato dei messaggi straordinari. Credo che le donne siano state le vere protagoniste della sofferenza causata dalla pandemia, speriamo siano anche protagoniste della ripresa di questo Paese” ha concluso, dopo aver consegnato ai vincitori la Lanterna di Genova in filigrana di Campo Ligure.