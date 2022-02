Sanremo 2022, record di ascolti e qualche polemica: come è andata la prima serata del Festival

Sanremo. Non è certo passata inosservata, con la sua media di 10 milioni e 911 mila spettatori (il 54.7% di share) superiore allo scorso anno, la prima serata del 72esimo Festival di Sanremo. Ad “accendere” lo spettacolo è stato sicuramente Achille Lauro con il suo “battesimo” in diretta che, come prevedibile, ha scatenato subito la polemica, ma oltre la musica non sono mancate occasioni per ridere e per riflettere.

“La penosa esibizione, ancora una volta, ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica evocando il gesto del Battesimo in un contesto insulso e dissacrante – ha tuonato monsignor Antonio Suetta, vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, dopo l’esibizione di Achille Lauro -. Non è tanto lui il problema, abbiamo capito il personaggio. Fa dolore vedere come coloro che dovrebbero avere più responsabilità e più buon senso di lui in realtà non solo lo permettano ma inducano” ha espresso riferendosi in particolar modo ai vertici Rai e al direttore artistico Amadeus che hanno consentito all’artista di esibirsi.

“Rispetto il parere del vescovo (Suetta) – è la risposta di Amadeus -. Pure io sono assolutamente credente, ma da cattolico e credente non mi sono sentito turbato dall’esibizione di Achille Lauro. E’ l’attualità, non possiamo essere turbati perché non manca di rispetto a nessuno. L’artista deve potersi esprimere liberamente se no teniamo i giovani lontani non solo dalla musica ma anche dalla Chiesa”.

IL RITORNO DEI MANESKIN SUL PALCO “TRAMPOLINO”

A mettere tutti d’accordo ci hanno pensato i Maneskin che, dopo essere stati accompagnati all’interno del teatro Ariston con una golf car guidata dal conduttore Amadeus, hanno portato il rock sul palco, quello stesso palco trampolino di lancio per una serie di vittorie e soddisfazioni per i giovani artisti italiani che, con la loro musica, hanno ormai fatto il giro del mondo, una favola moderna che dona tanta speranza a tutti quei ragazzi che desiderano vivere delle proprie passioni.

Oltre la musica, anche il pubblico è stato parte integrante del Festival, che è tornato in platea e in galleria con ottimi numeri e anche a ballare con i Meduza. “Ieri abbiamo capito cosa avevamo vissuto l’anno scorso quando il vuoto aveva raggelato chiunque partecipasse al Festival, dagli artisti a tutti noi dietro le quinte, dovevamo sempre lottare con questa assenza” è il commento del padrone di casa, Amadeus, che nel corso della prima serata ha dimostrato il suo talento di conduttore, anche con la prorompente presenza di Fiorello. Sottotono invece Ornella Muti che, sul palco ha solo sfoggiato la sua bellezza che va oltre l’età: la “grandezza” del palco forse l’ha intimorita troppo.

LA PRIMA CLASSIFICA

Per quanto riguarda le canzoni in gara, la classifica del momento ha premiato Mahmood & Blanco che con la loro “Brividi” hanno conquistato il gusto della sala stampa. A secondo posto La rappresentante di lista con “Ciao Ciao”, al terzo Dargen d’Amico con “Dove si balla”, a seguire Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”, Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare”, Noemi con “Ti amo non lo so dire”, Michele Bravi con “Inverno dei fiori”, Rkomi con “Insuperabile”, Achille Lauro feat Gospel Choir con “Domenica”, Giusy Ferreri con “Miele”, Yuman con “Ora e qui” e Ana Mena con “Duecentomila ore”.

Sicuramente, oltre il testo e le musiche, a colpire è stata la partecipazione a questo 72esimo Festival di Gianni Morandi e Massimo Ranieri che, nonostante l’età, hanno dimostrato in mondovisione che la passione e la voglia di mettersi in gioco se si vuole è più forte del tempo che passa. Grande forza è da attribuire anche a Orietta Berti che, insieme a Fabio Rovazzi, ha condotto il Festival “parallelo” a bordo di Costa Toscana, che per tutta la settimana sarà al largo di Sanremo con l’intrattenimento di altri famosi cantanti.

Qualche polemica si è accesa anche per lo spot promozionale della Regione Liguria che ha come testimonial Elisabetta Canalis che, dopo una carrellata di immagini dei luoghi più amati della Liguria, intona “la mia Liguria”. Questa espressione, dalla bocca di una showgirl di origini sarde, ha fatto storcere il naso ad alcuni liguri. Infine, a diffondere i valori dello sport è stato il tennista Berrettini che è apparso sul palco dell’Ariston raccontando la sua storia con al seguito la famiglia.

ATTESE PER LA SECONDA SERATA

A questo punto non resta che attendere la seconda serata con le altre canzoni in gara e i suoi nuovi ospiti tra cui Checco Zalone e Laura Pausini che porteranno sul palco altra musica e divertimento.