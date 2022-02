Sanremo 2022, Movimento Italia Unita: “Assurdo che con un conduttore positivo pubblico non faccia tamponi”

Loano/Sanremo. Il Movimento Italia Unita, in nome e per conto del presidente loanese Francesco Nappi, manifesta il proprio “sdegno” per quanto accaduto in occasione della prima serata del Festival di Sanremo. “Senza giustificata motivazione, una gravissima disparità di trattamento, nonché valutazione di merito, tra partecipanti e spettatori della kermesse canora e i pubblici cittadini” esprime.

A essere contestata “l’autorizzazione della capienza piena e niente tamponi per il pubblico, nonostante uno dei conduttori sia risultato positivo. Però le discoteche sono chiuse” spiega il movimento. “Attraverso il consenso tacito dei più – continua -, con il ‘permesso delle cosiddette autorità’ competenti per materia e territorio, nonostante il penoso sketch (forse l’intento era ironico?) tra il presentatore Amadeus, positivo al Covid e Fiorello. Nonostante tutto ‘the show must go on’. Sono andati avanti, calpestando e baypassando tutte le regole che loro stessi avevano creato. Ironizzando e deridendo quella parte di popolazione che forse ingenuamente ha continuato a guardarli”.

“Ci chiediamo come sia possibile che la Rai, in quanto televisione nazionale, renda possibile la partecipazione al festival senza chiedere l’esibizione del green pass da parte dei partecipanti in quanto appartenente ai dati sensibili del singolo, mentre viene chiesto ai normali cittadini per l’accesso a qualsiasi ufficio, ente, struttura o esercizio commerciale – aggiunge -. In nome di quella parte di popolazione, che dovrebbe ancora godere dei diritti costituzionali e civili, sono a chiedere l’immediata sospensione di questo scempio e il riferimento di adeguate giustificazioni in merito alla deroga rispetto alle normative che hanno fino ad ora limitato la libertà e i diritti di una parte di popolazione fino ad oggi. Esigiamo, come movimento politico spiegazioni e scuse per quanto vergognosamente dichiarato dal signor Fiorello, denigrando e deridendo coloro che avevano o deciso di sottoporsi al ‘vaccino'”.

“Astenendoci dall’esprimere un parere personale in merito, che sarebbe a dir poco offensivo, attendiamo immediata presa di posizione degli organi istituzionali, scuse pubbliche e adeguamento delle regole a tutti i cittadini italiani” conclude il Movimento Italia Unita, inviando una lettera indirizzata al sindaco di Sanremo, al prefetto di Sanremo e alla direzione Rai.