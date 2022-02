Sanità, Garibaldi (Pd): “Dopo un anno dall’approvazione della legge sull’endometriosi tutto fermo. Una sconfitta”

Liguria. “Che dopo un anno dalla presentazione della legge sull’endometriosi, la Giunta non sia riuscita a convocare il comitato tecnico scientifico, la ritengo una sconfitta”. A dirlo il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi dopo la discussione in aula della sua interrogazione che chiedeva a che punto fossero le iniziative regionali per l’applicazione della legge sull’endometriosi, presentata dal Partito Democratico un anno fa e approvata all’unanimità dal consiglio regionale.

“La cosa più grave è che in tutto questo tempo non ci sia stata nessuna sollecitazione per far in modo che la commissione venisse costituita in tempi più rapidi”, prosegue.

“Alle donne affette da endometriosi che chiedono diagnosi precisi e di vedere migliorate le proprie condizioni di vita non si può rispondere che dopo un anno non si sia stati in grado di mettere delle persone attorno a un tavolo”.

“Sollecito la giunta a costituire il comitato entro fine mese e dare risposte concrete a chi da tempo aspetta delle risposte per la propria salute”, conclude.