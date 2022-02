Sanità, affondo della Cgil savonese: “La Lega critica Toti? Allora si muova per un nuovo piano su ospedali e servizi”

Savona. La querelle politica tra Toti e la Lega, dopo i fatti romani sull’elezione del presidente della Repubblica, investe il settore della sanità, con riferimento alle critiche espresse nei confronti del governatore ligure e alla sua delega in materia.

“Quello che solo oggi la Lega contesta al presidente Toti è quello che noi diciamo da anni, anche prima di questa amministrazione regionale” afferma la Fp-Cgil savonese, che prosegue la sua battaglia sul ripristino dei servizi e dei reparti negli ospedali savonesi.

“Lo scoprono solo adesso? Dalla gestione dell’emergenza Covid, all’ambito socio-sanitario e ospedaliero da tempo è in corso un ampio dibattito per chiedere un cambio di rotta repentino” aggiunge il sindacato.

“Ma non serve inveire ora, ma costruire… Per questo come forza politica di maggioranza in Regione prenda la palla al balzo creando le condizioni per un nuovo piano su ospedali e servizi territoriali”.

“Legato a questo la carenza di personale medico e specializzato che affligge tutte le articolazioni della sanità pubblica savonese (e regionale) ed è diventata insostenibile, tanto da rischiare il corto circuito e la riduzione ulteriore delle attività sanitarie ordinarie, con il mancato riavvio di quelle già chiuse o fortemente ridimensionate in questi due anni (punti di primo Intervento di Cairo Montenotte e di Albenga, il Punto Nascite di Pietra Ligure)”.

“Questo una forza politica dovrebbe fare, ora, in quanto la situazione della sanità pubblica è a dir poco critica e rappresenta una ‘emergenza nell’emergenza’ per la provincia di Savona” conclude la Fp-Cgil.