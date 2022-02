Sampierdarenese capolista, il ds Fusaro: “Non solo il Savona, ci sono anche Campese e San Cipriano”

Il successo di misura della Sampierdarenese sulla Letimbro consente ai genovesi di staccare di tre punti il Savona e di diventare la capolista solitaria del torneo, con anche lo scontro diretto a favori in attesa del ritorno contro i biancoblù.

Una vittoria sofferta al termine di una partita combattuta e al termine della quale l’allenatore della Letimbro Oliva ha avuto da ridire sull’arbitraggio. “Siamo molto contenti – commenta il ds Mauro Fusaro – non era facile questo recupero del mercoledì sera. Sono tre punti pesantissimi per la nostra classifica. Qua a Savona sono partite sempre molto toste e non è mai facile. La nostra vittoria assume valore anche in virtù della prestazione della Letimbro”

Il dualismo tra due realtà gloriose come Savona e Sampierdarenese è tra i più appassionanti del panorama dilettantistico, ma secondo il dirigente biancorossonero la sfida è a quattro: “Siamo partiti con ambizioni importanti. Siamo in alto e a questo punto ce la giochiamo fino in fondo. Oltre al Savona, ci sono la Campese e il San Cipriano che se la giocheranno fino alla fine. I punti saranno sempre più pesanti di qui alla fine. Il girone è di un livello molto alto, conoscevamo poco le savonesi. Ho trovato squadre quadrate ed organizzate, stimolante anche da questo punto di vista”.