Salvini: “Toti è Superman?”. E il popolo arancione si mobilita sui social in difesa del governatore ligure

Liguria. Mobilitazione social da parte di tutti gli esponenti della Lista Toti Liguria, sia in giunta regionale, che in maggioranza, che hanno deciso di sostenere sulle loro piattaforme social Giovanni Toti, a seguito degli attacchi ricevuti nei giorni scorsi da altri esponenti della maggioranza di governo regionale, facenti parte della Lega, culminati nella domanda del segretario federale Matteo Salvini che si interrogava sul fatto se il leader arancione fosse Superman, per poter soddisfare tutti gli incarichi di cui, a vario titolo, dispone.

La risposta degli arancioni non si è fatta attendere: l’assessore regionale alla Scuola e alla Formazione, Ilaria Cavo, ha ricordato come Toti sia stato “fondamentale nella crescita e nello sviluppo di un evento come il Salone Orientamenti, che ogni anno coinvolge oltre 200mila studenti. Il collega con delega all’Urbanistica, Marco Scajola, ha voluto ricordare come il presidente Toti sia stato fondamentale nell’abbattimento della Diga di Begato, che ha consentito di dare un nuovo volto al quartiere e di ricollocare 776 persone”. Anche Giacomo Giampedrone, assessore alla Protezione civile della Regione Liguria, ha voluto far pervenire a Giovanni Toti, al suo fianco nella realizzazione dello scolmatore e nella gestione delle numerose calamità naturali che si sono abbattute sul territorio, il proprio sostegno.

Infine anche i consiglieri regionali arancioni, la parlamentare Manuela Gagliardi, sindaci del territorio e consiglieri comunali, con post, video e interventi, hanno voluto rimarcare la loro stima per il presidente Toti, chi ricordando momenti personali, chi ricordando le numerose battaglie portate avanti e il grande lavoro svolto per rendere la Liguria sempre più bella e accogliente. Battaglie che non sono mai cessate e lavoro che proseguirà ancora per tutta la durata della legislatura, come lo stesso Toti ha ricordato recentemente.