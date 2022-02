Conflitto Russia-Ucraina: a Varazze si prega all’Oratorio Salesiano don Bosco

Varazze. Una preghiera per la pace affinché cessino le ostilità della guerra tra Russia e Ucraina questa sera all’Oratorio Salesiano don Bosco.

La comunità varazzina, dopo l’invasione della Russia in Ucraina, queste ore di grande angoscia per il conflitto scoppiato nel cuore dell’Europa e il fondato timore che possa ulteriormente estendersi, si raccoglierà in preghiera alle 21 nella speranza che il dramma della guerra si fermi il più presto possibile. Anche da Varazze si leva un appello alla pace.

Al momento di raccoglimento è possibile sia partecipare in presenza, sia in streaming sulla pagina Facebook dell’Oratorio Salesiano don Bosco Varazze.