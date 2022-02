Andora. Si è concluso il primo dei quattro passaggi sulla prova speciale “Passo del Ginestro“, teatro dell‘ottava edizione del rally Ronde della Val Merula che va in scena oggi, organizzato dalla Sport Infinity.

La prima prova è stata portata a termine da 85 equipaggi. I più veloci sono stati i francesi Mathieu Franceschi e Florian Haut-Labourdette su Volkswagen Polo, con il tempo di 7’31″2.

Seconda posizione per Alessio Profeta e Sergio Raccuia su Skoda Fabia, che hanno optato per un avvio prudente ed hanno percorso gli 11,25 chilometri in 7’38″8. Terzi Simone Miele e Nicolò Gonella su Skoda Fabia, a 14″7 dal primo posto, attardati da problemi d’assetto.

La quarta posizione è occupata da Andrea Gonella e Fabio Grimaldi su Skoda Fabia a 16″1; quinti Simone Peruccio e Federico Capilli su Skoda Fabia a 23″5, sesti Luca Fiorenti e Manuel Fenoli su Skoda Fabia a 23″5, settimi Gianluca Tavelli e Nicolò Cottellero su Skoda Fabia a 26″5, ottavi Loris Ronzano e Gloria Andreis su Peugeot 208 a 33″9, noni Vittorio Cha e Lorena Boero su Citroën C3 a 35″2, decimi Danilo Ameglio e Michelle Ameglio a 36″2.

Undicesima piazza per Paolo Benvenuti e Jessica Michela Perli, dodicesima per Marco Gramendola e Maurizio Bodda, tredicesima per Maurizio Gerini e Antonello Moncada, quattordicesima per Silvio Graziosi e Elena Giovenale, quindicesima per Paolo Vigo e Matteo Canobbio. In Gruppo N guidano Francesco Leporace ed Antonello Russo (Renault Clio R3).

Ronde della Val Merula: lo shakedown

Sono usciti di scena tre degli 88 partenti: Francesco Aragno con Andrea Segir, Dario Bigazzi con Luciano Campanella, Gianni Anassarette con Giulia Bico. I primi due equipaggi sono stati protagonisti di incidenti, senza conseguenze per piloti e navigatori, che hanno causato un’interruzione della gara.

Ha da poco preso il via la seconda prova speciale.