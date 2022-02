Ronde della Val Merula, l’elenco completo dei partecipanti

Andora. Scatterà domenica mattina, alle ore 7, nella centrale via dei Mille, l’ottava edizione della Ronde della Val Merula. Nello stesso luogo, alle ore 16,22, reduce dai 247,51 chilometri di percorso, 45 dei quali relativi ai quattro passaggi sulla prova speciale “Passo del Ginestro”, arriverà il primo concorrente.

L’evento organizzato dalla Sport Infinity vedrà ai nastri di partenza 98 equipaggi, che sabato mattina, ad Andora, dopo le operazioni di accreditamento, svolgeranno lo shakedown. Alle 18,30 si terrà la cerimonia di partenza, con successivo ingresso delle vetture in parco chiuso.

Di seguito l’elenco degli iscritti, con numero, pilota, navigatore, vettura e scuderia.

1 Miele Simone (Ita) Gonella Nicolò (Ita) Skoda Fabia

2 Raffetti Federico (Ita) Rocca Paolo (Ita) Citroën Ds3 Wrc (Vieffe Corse – Hp Sport Srl)

3 Gonella Andrea (Ita) Grimaldi Fabio (Ita) Skoda Fabia (New Racing For Genova)

4 Profeta Alessio (Ita) Raccuia Sergio (Ita) Skoda Fabia (RO Racing)

5 Cha Vittorio (Ita) Boero Lorena (Ita) Citroën C3 (Metero Corse Srl)

6 Peruccio Simone (Ita) Capilli Federico (Ita) Skoda Fabia (Balbosca Srl – All Sport Mottarone)

7 Franceschi Mathieu (Fra) Haut-Labourdette Florian (Fra) Volkswagen Polo (Turismotor’s Ssd Arl)

8 Feraud Cyrille (Fra) Escartefigue Jules (Fra) Volkswagen Polo (Turismotor’s Ssd Arl)

9 Artino Luca (Ita) Gabelloni Andrea (Ita) Hyundai I20 N (P.A. Racing – Art-Motorsport Asd)

10 Tavelli Gianluca (Ita) Cottellero Nicolò (Ita) Skoda Fabia (Due Gi Sport)

11 Fiorenti Luca (Ita) Fenoli Manuel (Ita) Skoda Fabia (Gima Srl – Movisport Ssdrl)

12 Grazioli Silvio (Ita) Giovenale Elena (Ita) Skoda Fabia (Movisport Ssdrl)

14 Luison Marco (Ita) Revello Emanuela (Ita) Citroën C3 (Due Gi Sport)

15 Villati Valter (Ita) Villati Carola (Ita) Skoda Fabia (Meteco Corse)

16 Ghisolfo Ferdinando (Ita) Mondino Marino (Ita) Skoda Fabia (Asd Alma Racing)

18 Gramendola Marco (Ita) Bodda Maurizio (Ita) Skoda Fabia (Miele Racing – Asd Alma Racing)

19 Rossi Maurizio (Ita) Genovese Giorgio (Ita) Peugeot 207 (Scuderia del Grifone)

20 Ala Riccardo (Ita) Silvestro Bruno (Ita) Fiat Abarth 124 (Rgt)

21 Di Michele Laura (Ita) Femia Jessica (Ita) Mitsubishi Lancer (Asd Alma Racing)

22 Balbis Giovanni (Ita) Floccia Graziano (Ita) Opel Astra Gsi (Hawk Racing Club Srl)

23 Franco Molica Carmelo (Ita) Grandi Carmen (Ita) Renault Clio (Sunbeam M-Sport Asd)

24 Brugo Riccardo (Ita) Silvestri Luca (Ita) Renault Clio (Collecchio Corse)

25 Aragno Francesco (Ita) Segir Andrea (Ita) Renault Clio (New Racing For Genova)

26 Gallo Marco (Ita) Alocco Alessandro (Ita) Renault Clio (Lanterna Corse)

27 Bigazzi Dario (Ita) Campanella Luciano (Ita) Renault Clio

28 Tosini Luca (Ita) Peroglio Roberto (Ita) Renault Clio (Nico Racing Ssd Arl)

29 Annovi Antonio (Ita) Lamura Ciro (Ita) Renault Clio (Meteco Corse Srl)

30 Craviotto Davide (Ita) Piccinini Fabrizio (Ita) Renault Clio (Gima Srl)

31 Gangi Federico (Ita) Gangi Fulvio (Ita) Renault Clio (New Racing For Genova)

32 Donzella Giuseppe (Ita) Briano Monica (Ita) Peugeot 208 (Meteco Corse Srl)

33 Guastavino Michele (Ita) Bottini Laura (Ita) Peugeot 208 (New Racing For Genova)

34 Ronzano Loris Mattia (Ita) Andreis Gloria (Ita) Peugeot 208 (Vm Motor Team Ssdrl)

35 Vigo Paolo (Ita) Canobbio Matteo (Ita) Peugeot 208 (Asd Alma Racing)

36 Benvenuti Paolo (Ita) Perli Jessica Michela (Ita) Peugeot 208 (La Superba Ssd Arl)

37 Anassarette Gianni (Ita) Bico Giulia (Ita) Peugeot 208

38 Ceriali Matteo (Ita) Lai Vanessa (Ita) Ford Fiesta (New Racing For Genoa)

39 Lapertosa Mattia (Ita) De Marchi Fabrizio (Ita) Peugeot 208 (Meteco Corse Srl)

40 Demichelis Ivan (Ita) Lavagno Chiara (Ita) Peugeot 208 (Miele Racing – Asd Alma Racing)

41 Scapellato Stefano (Ita) Caprile Alice (Ita) Peugeot 208 (Asd Alma Racing)

42 Gerini Maurizio (Ita) Moncada Antonello (Ita) Peugeot 208 (Xrt Scuderia)

43 Cirio Francesco (Ita) Guzzi Giancarla (Ita) Peugeot 208 (Meteco Corse Srl)

44 Barbieri Alessio (Ita) Brizzolara Roberta (Ita) Peugeot 208 (Asd Alma Racing)

45 Celegato Simone (Ita) Bruno-Franco Stefano (Ita) Ford Fiesta (R.S. Evolution – Rally Sport Evolution)

46 Lanfranchi Vasco (Ita) Sappracone Stefano (Ita) Renault Clio (Meteco Corse Srl)

47 Lanteri Lorenzo (Ita) Pierani Luca (Ita) Peugeot 208 (New Racing For Genova)

48 Garuti Corrado (Ita) Partelli Emilio (Ita) Peugeot 208 (Scuderia Dei Fiori Asd)

49 Berger Daniele (Ita) Pellegrino Samuele (Ita) Peugeot 208 (R.S. Evolution – Rally Sport Evolution)

50 Ramoino Domenico (Ita) Ramoino Fabiana (Ita) Peugeot 208

51 Ferroni Andrea (Ita) Salvucci Massimo (Ita) Peugeot 208 (Città di Pisa Asd)

52 Formentera Luca (Ita) Terribile Walter (Ita) Peugeot 208 (New Racing For Genova)

53 Bonadonna Roberto (Ita) Bruno Giordano (Ita) Peugeot 208 (Scuderia Dei Fiori Asd)

54 Berchio Carlo (Ita) Ravano Arianna (Ita) Peugeot 208 (Asd Alma Racing)

55 Guardincerri Luigi (Ita) Parodi Alessandro (Ita) Peugeot 208 (New Racing For Genova)

56 Simone Gianni Fulvio (Ita) Dell’Orto Silvia (Ita) Fiat Uno Turbo (Meteco Corse Srl)

57 Moirano Giuseppe (Ita) Moirano Andrea (Ita) Peugeot 205

58 Gilardetti Massimiliano (Ita) Tiraboschi Stefano (Ita) Mini Cooper (N.C. Srls)

59 Balbi Nicola Massimo (Ita) Ruga Doralice (Ita) Honda Civic (Meteco Corse Srl)

70 Leporace Francesco (Ita) Russo Antonello (Ita) Renault Clio (Asd Sport Management)

71 Annovi Roberto (Ita) Rolandi Gianpaolo (Ita) Renault Clio (Meteco Corse Srl)

72 Denaro Mauro (Ita) Minio Elisa (Ita) Renault Clio (Scuderia dei Fiori Asd)

73 Oliva Massimo (Ita) Clerici Massimo (Ita) Renault Clio (Scuderia Dei Fiori Asd)

74 Ferraris Luca (Ita) Bertella Edoardo (Ita) Renault Clio (Biella Motor Team)

75 Somà Claudio (Ita) Marchioni Gianluca (Ita) Renault Clio (La Superba Ssd Arl)

76 Savio Emanuele (Ita) Savio Simone (Ita) Citroën Ds3 Vti (Biella Corse Asd)

77 Campagna Nicholas (Ita) Rimedio Fabio Giuseppe (Ita) Renault Twingo (Xrt Scuderia)

78 Bormida Giovanni (Ita) Barbin Dario (Ita) Renault Twingo (La Superba Ssd Arl)

79 Lisato Cristian (Ita) Pischedda Arrigo (Ita) Citroën Ds3 Vti (N.C. Srls)

80 Lanteri Michele (Ita) Demonte Andrea (Ita) Peugeot 106 (Scuderia dei Fiori Asd)

81 Schram Dirk (Ita) Fiore Valerio (Ita) Peugeot 106

82 Ameglio Danilo (Ita) Ameglio Michelle (Ita) Peugeot 106 (New Racing For Genova)

83 Squaranti Federico (Ita) Brunengo Fabrizio (Ita) Peugeot 106 (Asd Alma Racing)

84 Malatesta Loris (Ita) Barra Ismaele (Ita) Peugeot 106 (Meteco Corse Srl)

85 Cillis Fabrizio (Ita) Traversa Andrea (Ita) Peugeot 106 (Plus Meteco Corse Srl)

86 Gangemi Marco (Fra) Calabrese Ivan (Ita) Peugeot 205 (Asd Alma Racing)

87 Scapin Roberto (Ita) Pagliero Federica (Ita) Peugeot 106 (Asd Alma Racing)

88 Bonelli Marco (Ita) Migone Luca (Ita) Fiat Panda

89 Tognetti Matteo (Ita) Tognetti Ennio (Ita) Peugeot 106

90 Paganini Renato (Ita) Maggi Paolo (Ita) Mg Rover Zr 105 (Efferre Ssd Arl)

91 Carabetta Fabrizio (Ita) Cella Tiziano (Ita) Peugeot 106

92 Puleo Rodano (Ita) Rossanino Luca (Ita) Citroën Saxo (Asd Sport Management)

93 Chisci Giovanni (Ita) Filicicchia Fabrizio (Ita) Peugeot 106 (Biella Corse Asd)

94 Griseri Stefano (Ita) Hegyes Kevin (Ita) Peugeot 106

95 Santamaria Fabio (Ita) Gagliostro Gabriele (Ita) Peugeot 106

96 Peghini Roberto (Ita) Pregliasco Mauro (Ita) Peugeot 106 (La Superba Ssd Arl)

97 Fici Giacomo (Ita) Lecca Giorgia (Ita) Citroën Saxo (La Superba Ssd Arl)

98 Bosio Andrea (Fra) Trivellato Christian (Ita) Citroën Saxo

99 Drago Daniele (Ita) Drago Alessia (Ita) Citroën Saxo

100 Giordano Esmeralda (Ita) Bogino Mirco (Ita) Opel Corsa

101 Russo Marco (Ita) Ventoso Nicolò (Ita) Suzuki Swift (New Racing For Genova)

102 Marazzato Alessandro (Ita) Icardi Andrea (Ita) Peugeot 208 (Meteco Corse Srl)

103 Silvio Antonio (Ita) Miretti Mara (Ita) Mini Cooper (Meteco Corse Srl)

104 Barberis Ettore (Ita) Trovato Paolo (Ita) Fiat Punto (Meteco Corse Srl)

105 Dami Sergio (Ita) Baixin Giuliano (Ita) Fiat Seicento (Asd Sport Management)

106 Ottavi Andrea (Ita) Di Bernardino Elena (Ita) Fiat Seicento (XRT Scuderia)

107 Bico Claudio (Ita) Staltari Chiara (Ita) Peugeot 106 (Vm Motor Team Ssdrl)

108 Manno Paolo (Ita) Amerio Marco (Ita) Peugeot 106 (Meteco Corse Srl)

109 Ita Gasparini Alex (Ita) Arata Nicole (Ita) Peugeot 106

110 Marengo Giuseppe (Ita) Bolla Marco (Ita) Mg Rover (Meteco Corse Srl)