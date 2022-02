“Ronde della Val Merula”, chiusura strada provinciale: modifiche al servizio TPL Linea

Andora. Avvisa all’utenza del servizio di trasporto pubblico locale: domenica 6 febbraio 2022, dalle ore 6.30 sino alle ore 18.30 circa, per consentire lo svolgimento della manifestazione automobilistica “8° Ronde della Val Merula”, la S.P. n. 13 di Val Merula sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra Stellanello e Testico.

In relazione alla chiusura della viabilità per l’evento sportivo, la linea 93 Testico-Andora subirà le seguenti modifiche:

• le corse in partenza da località San Damiano-Testico per Andora si effettueranno solamente nel tratto Stellanello – Andora negli orari previsti;

• la corsa in partenza da Andora per Testico – San Damiano delle ore 15.30 sarà limitata a Stellanello;

• la corsa delle ore 12.40 Testico – San Damiano sarà soppressa;

• le corse delle ore 19.00 Andora – Testico – San Damiano e delle ore 19.55 San Damiano – Testico verranno svolte regolarmente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 019-2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00).

Dopo le 18 e 30, al termine dell’evento sportivo, la circolazione viaria tornerà alla normalità e così anche il servizio bus dell’azienda di trasporto savonese, secondo gli orari e i tragitti previsti.