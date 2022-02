Rivoluzione rifiuti a Savona, aperte le offerte economiche: ecco i punteggi

Savona. L’Ati Egea Ambiente, Ideal Service e Docks Lanterna ha ottenuto il punteggio maggiore nel bando di gara per l’acquisto del 49% delle quote di Sea-s Srl, la newco che gestirà – presubimilmente entro l’estate – il servizio di igiene urbana nella città della Torretta. Nel dettaglio i punteggi ottenuti sono i seguenti: Cfa società cooperativa 92; Ati Egea Ambiente, Ideal Service e Docks Lanterna 100; Iren e Sat 67,88.

La cifra che guadagnerebbe Ata dipende dal gruppo di imprese aggiudicatario della gara: 2.768.000 euro da Cfa società cooperativa, 2.750.000 da Egea Ambiente, Ideal Service e Docks Lanterna e 2.630.846,40 da Sat e Iren. Invece, i costi per la manodopera sono rispettivamente: 103.109.761,60; 6.176.673,22; 99.705.361,00.

Il punteggio totale attribuito alle offerte tecniche degli operatori economici sono i seguenti: Consorzio Cfa società cooperativa 44,44/60 (54,69); Ati Egea Ambiente, Ideal Service e Docks Lanterna 46,56/60 (60); Ati Iren e Sat 39,27/60 (50,61). Invece, la valutazione delle offerte economiche è: Cfa società cooperativa 32,78 (riparametrato 37,31), Ati Egea Ambiente, Ideal Service e Docks Lanterna 35,14 (40), Iren e Sat 15,17 (17,27).

LE OFFERTE SUL TAVOLO

Si sono presentati un consorzio e due Ati (Associazioni temporanee di impresa). Consorzio Cfa è composta da Formula Ambiente Spa (sede a Cesena) e Rastrello Cooperativa Sociale (sede a Genova). La prima Ati è tra Ideal Service Soc.Coop (si occupa già di svolgere lo stesso servizio in Val Bormida), Egea Ambiente Srl (sede a Alba) e Docks Lanterna Spa (sede a Genova), la seconda (già annunciata a metà settembre) tra Iren Ambiente Spa e Sat Servizi Spa (già titolare del servizio di igiene urbana nelle altre località della provincia).

IL NUOVO PIANO RIFIUTI

Il nuovo piano rifiuti è stato presentato il 21 dicembre 2020, nella Prima Commissione Consigliare da Contarina S.p.A., l’azienda a cui il Comune di Savona ha affidato il piano industriale. Con l’acquisto del 49% delle quote di Sea-s Srl, Ata Spa (alla quale rimarrà il 51% della proprietà) guadagnerà dalla vendita oltre 2 milioni e mezzo di euro (2.536.000).

Da quando sarà operativa la newco si avvierà gradualmente il piano per la nuova gestione dei rifiuti. Una vera e propria rivoluzione nella città della Torretta, che comporterà, tra le principali novità, la raccolta porta a porta (ritiro, presso ciascun “civico”, dei rifiuti in determinati giorni e ore) e l’applicazione della tariffa puntuale (il contribuente pagherà in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti).