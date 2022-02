Riunione tecnica dei Commissari di Campo della LND: dal 9 marzo al via l’attività nazionale

Si è tenuta mercoledì 23 a Roma, presso la sede dell’Hotel Collection NH Giustiniano, la riunione tecnica annuale tra la LND e i propri Commissari di Campo in vista dell’inizio delle manifestazioni agonistiche nazionali organizzate direttamente dalla Lega, che inizieranno il prossimo 9 marzo con il primo turno della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, riservata alle squadre di Eccellenza, vincitrici dei rispettivi trofei su base regionale.

I Commissari di Campo, coordinati da Catello Buonocore, si sono incontrati per discutere gli adempimenti connessi alle proprie funzioni in merito all’andamento delle gare, alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle squadre e per gli spareggi-promozione tra le seconde dei campionati di Eccellenza. I lavori sono stati aperti dal saluto del Commissario Straordinario Giancarlo Abete, prima di lasciare la conduzione al Segretario Generale Massimo Ciaccolini, al coordinatore Catello Buonocore ed al Responsabile Medico LND Carlo Tranquilli.

“Non potevo perdere questo appuntamento importante per due motivi: in primo luogo perché ho sempre pensato, nell’ambito della mia attività svolta all’interno del mondo del calcio, che bisogna dare centralità al ruolo della struttura e ai soggetti che svolgono le funzioni di responsabilità – queste le parole di Abete – In secondo luogo perché torno ad una dimensione di riunioni che ho sempre sostenuto sin da quando ho cominciato il mio cammino in Federazione. I Commissari di Campo hanno sempre rappresentato uno dei presidi fondamentali all’interno di tutte le Leghe, una famiglia composta da persone appassionate, a conoscenza delle regole e consapevoli della funzione che devono svolgere in occasione delle partite, sempre con equilibrio e buonsenso”.