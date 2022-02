Ritorna in grande stile Finale for Nepal: per la prima volta le gare di boulder saranno sul mare

Finale. L’arrivo della primavera 2022 porterà con sé tante novità insieme al desiderio di poter vivere di nuovo insieme tante emozioni e, fra queste, ci sarà anche il ritorno di Finale for Nepal dopo una lunga pausa.

Finale for Nepal è ormai un appuntamento fisso a livello nazionale per gli amanti dall’arrampicata e coniuga una serie di gare di boulder allo scopo principale che da sempre si è prefissata come associazione di volontariato, cioè di realizzare progetti di solidarietà in Nepal.

Per poter offrire costantemente nuove esperienze, la manifestazione esplora nuove location: dopo la lunga presenza a Finalborgo e la decima edizione svoltasi sull’altopiano delle Manie, per la prima volta arriverà sul mare a Finalmarina, tra la centrale piazza Vittorio Emanuele II e piazza Buraggi dal 13 al 15 maggio 2022.

Quindi, grandi spazi per poter accogliere tutti in sicurezza in un periodo inedito ma sicuramente interessante per il clima e la presenza della spiaggia a pochissima distanza.

La formula del festival sarà sempre la stessa. Nell’arco di tutto il weekend si svolgeranno le gare di boulder per under 18 e adulti, mentre il sabato sera sarà previsto lo spettacolare Best Trik Rock Slave, dove 4 atleti di livello mondiale ai sfideranno sui blocchi tracciati da loro stessi, fino all’ultima presa.

Ci saranno poi le gare boulder femminili, il trail running organizzato dai “cavrones” di TrailRunners Finale Ligure ASD, e in più ci saranno eventi sportivi legati al mare.

Per la XI edizione di Finale for Nepal, ci sarà il gradito ritorno di Antoine Menestrel, danzatore verticale francese di livello assoluto che si esibirà in una delle sue performance da capogiro che rappresentano perfettamente la filosofia di Finale for Nepal.

Come da tradizione, le gare saranno contornate da spettacoli, concerti dal vivo, conferenze, incontri con i grandi dell’arrampicata, contest di slackline, area espositiva a tema outdoor, artigianato e sapori locali.

“Ci auguriamo che questa edizione possa essere il modo migliore per ripartire insieme, con grande entusiasmo e voglia di essere tutti parte di un progetto di solidarietà che, nonostante tutte le difficoltà di questi anni, siamo riusciti a non interrompere grazie all’aiuto di tutti voi”, dicono dall’organizzazione.