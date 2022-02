Ripamonti parla di accordo Lega-Pd, minoranza finalese: “Partito politico in maggioranza e opposizione?”

Finale Ligure. “Senatore Paolo Ripamonti abbozza un possibile accordo Lega-Pd per le prossime elezioni comunali di Cairo e, per chiarire, è presa a modello la coalizione finalese sostenuta dal centrosinistra con il vicesindaco leghista. Nulla di nuovo per gli addetti ai lavori ma l’ufficialità delle posizioni del vicesindaco aiuta a fare chiarezza su un’anomalia istituzionale che forse non ha pari in Italia: si è mai visto un partito politico che è contemporaneamente in maggioranza ed opposizione?”.

A dirlo è il gruppo di minoranza finalese Le persone al centro. “La mossa è costata al senatore Ripamonti perchè il suo modello finalese di fatto ha ostacolato la vittoria di una lista politica di centrodestra nella quale spiccava anche il logo del suo partito – aggiungono -. La verità chiarisce finalmente una serie di giochini e di ping pong costruiti ad arte tra la maggioranza ed il gruppo consiliare della Lega, attualmente iscritto in minoranza, e costituitosi proprio con un’inopportuna modifica al regolamento comunale votato in maniera bipartisan”.

“Ora è il momento della definitiva trasparenza politica, ognuno si prenda le proprie responsabilità e chiarisca la linea di appartenenza. Ne trarrà giovamento la politica finalese e molte scelte verranno correttamente lette anche in chiave futura – proseguono -. Riteniamo fuori luogo, per rispetto dei cittadini finalesi, che il carroccio locale continui a giocare in entrambe le metà campo, mantenendo un vicesindaco ed un gruppo consigliare di minoranza”.

“Idee e valori non possono essere dettagli da sacrificare ad un posizionamento politico di convenienza ma elementi con i quali costruire e rafforzare coalizioni serie e coese. Ci aspettiamo dalla Lega una linea politica attenta e trasparente ed una scelta inequivocabile su quale sarà da oggi in poi la sua partita. In fondo la questione appare semplice: o ritira il vicesindaco dalla maggioranza o fa entrare il consigliere Geremia nella stessa. Semplice come la verità” concludono da Le Persone al Centro.