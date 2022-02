Rincari sulle bollette, Draghi: “Il Governo prepara intervento di ampia portata”

Liguria. “Il Governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni. Il Governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica“. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi durante il suo discorso ufficiale da Genova, da palazzo San Giorgio, dove si è svolto l’incontro istituzionale con Bucci, Toti e Signorini che ha segnato la prima tappa della visita del premier in città.

Sul tema era intervenuto stamattina a Radio Capital il leader della Lega Matteo Salvini: il problema del caro bollette lo si risolve “intervenendo velocemente entro una settimana con una prima tranche da almeno 5 miliardi per aiutare le Pmi. In prospettiva producendo più gas, importandone di più e superando i no ideologici che stanno bloccando l’Italia, si può raddoppiando la produzione di gas italiano facendo quanto stanno facendo tutti i paesi Ue. Non si può dire no al nucleare”.

Nel frattempo è nato il Movimento contro il caro bollette luce e gas con l’obiettivo di “promuovere iniziative legali, di sensibilizzazione e di protesta per bloccare insieme alla autorità giudiziaria, alla giustizia amministrativa e al Parlamento i maxi-aumenti delle tariffe che, in base ai calcoli di varie organizzazioni, potrebbe costare alla collettività fino a 70 miliardi di euro a fine 2022”. Lo rende noto il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, che lo ha fondato con i Consumatori Italiani .

“Incrementi delle tariffe energetiche – aggiunge Tanasi – che stanno avendo ripercussioni pesantissime per i consumatori, per le imprese e per le attività in ogni settore, determinando un forte rialzo dei prezzi al dettaglio, con l’inflazione che a gennaio è balzata al +4,8% e ricadute per 1.474 euro annui a famiglia in termini di maggiore spesa”.

Il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della commissione trasporti e responsabile nazionale infrastrutture del partito, nota: “La visita del presidente del consiglio Mario Draghi a Genova è un segnale positivo per la città e per la sua centralità rispetto agli investimenti del governo. Come ci aspettavamo il premier ha dato importanza a temi e progetti concreti in prospettiva Pnrr, senza parlare di politica. Questo è quello che interessa a cittadini e imprese che tra bollette impazzite e materie prime sempre più costose sono preoccupati per il futuro. Un bene che Draghi abbia toccato con mano un problema così concreto ora che il governo ha promesso di intervenire sui costi energetici fuori controllo, come chiedono la Lega e Matteo Salvini da mesi”.