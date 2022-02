Rincari, Mai e Camiciottoli (Lega): “Rischio stangata sui rifiuti, priorità è tutelare i cittadini”

Provincia. “Aumento dei costi dei rifiuti in discarica di oltre il 50% per i Comuni del Savonese. Siamo molto preoccupati per questa situazione, che rischia di essere un’ulteriore stangata per famiglie e imprese dopo l’emergenza ‘caro bollette’. La priorità è tutelare i cittadini. Incontreremo subito gli amministratori della Lega per fare il punto, anche alla luce della recente delibera della giunta regionale che prevede l’Ato unico regionale come da programma di governo”. Lo hanno dichiarato il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai e il responsabile enti locali della Lega Liguria Matteo Camiciottoli.

“È necessario – spiegano – fare chiarezza sui costi a carico dei Comuni e degli utenti. Dall’amministratore delegato di Eco Savona ci aspettiamo un atteggiamento differente. Ossia quello di individuare soluzioni e non quello di sbattere in faccia dei dati tecnici”.

“I sindaci del territorio hanno ancora forti dubbi e quindi appare necessario rinviare l’approvazione del piano industriale in consiglio provinciale, che il presidente ha comunicato di voler convocare entro la fine della prossima settimana” concludono Mai e Camiciottoli.