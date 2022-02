Rifiuti, si avvicina l’approvazione del nuovo piano industriale per il savonese

Provincia. Nell’ambito delle attività relative al bacino di affidamento provinciale dei rifiuti, in questi mesi Provincia, Comuni e l’azienda pubblica SAT hanno proseguito gli incontri per la discussione sul piano industriale organico di servizi necessari e la sua stesura definitiva, un piano che sia naturalmente ricettivo delle direttive dell’ambito d’area omogenea stabilito e contenga i parametri richiesti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Arera.

A seguito di questi incontri con i Comuni sul piano presentato dalla società SAT (nel ruolo di capofila della cordata che porterà all’affidamento in house del servizio rifiuti sul territorio), erano state richieste dai sindaci alcune precisazioni sulle tipologie dei servizi, le modalità di raccolta e alcune implementazioni: per questo l’Assemblea dei sindaci e il conseguente Consiglio provinciale avevano subito un rinvio provvisorio per una maggiore analisi.

I sindaci dei Comuni appartenenti al bacino sono stati convocati questa mattina dopo le nuove precisazioni arrivate nell’ultimo periodo, con le quali è stata condivisa la documentazione sia della proposta di piano industriale formulata da SAT Servizi Ambientali sia la bozza di delibera di Consiglio provinciale per la sua approvazione. Il Bacino di Affidamento Provinciale interessa una popolazione residente di 204.067 abitanti per 65 Comuni (al netto di Savona e dei tre comuni che fanno parte dell’imperiese). Ad oggi il processo di aggregazione nel soggetto giuridico unico per l’affidamento del servizio con la formula “in house providing” è arrivato a coinvolgere il 90% sia dei Comuni appartenenti al Bacino che della popolazione interessata.

In relazione alle stesse disposizioni di Regione Liguria – la legge regionale n. 21 del 29 dicembre 2021 all’art 42 ha definito che le Province e la Città Metropolitana di Genova dovranno disporre entro il 31 dicembre 2022 gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, escludendo in modo esplicito che i singoli comuni possano disporre nuovi affidamenti e visto il buon andamento del processo di aggregazione dei Comuni – si rende quanto mai necessario portare avanti e concludere gli adempimenti amministrativi, affinché si possa procedere all’affidamento unitario del servizio.

I sindaci riuniti oggi in Assemblea (alcuni in remoto) hanno espresso alcune considerazioni sulle attuazioni operative del piano e sulla necessità di potersi concentrare in futuro sui dettagli pratici del servizio, tenendo conto delle specifiche necessità dei singoli Comuni, ma ribadendo comunque la necessità di approvare la strategia globale ai fini di un ottica più specifica della singola realtà.

Il presidente della Provincia si è detto soddisfatto del lavoro svolto da tutti i soggetti fino ad ora. L’incontro di oggi si è concluso con la convocazione per venerdì di un gruppo di lavoro ristretto del tutto operativo e per limare le ultime considerazioni ed arrivare alla convocazione entro la fine della prossima settimana della Assemblea dei Sindaci deliberativa in cui verrà dato il parere sul piano industriale.

“È stata una riunione intensa, piuttosto lunga e partecipata” afferma il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, che ancora una volta non rinuncia a qualche “stoccata”: “Ogni tanto sembra che abbiamo la memoria un po’ corta e ci dimentichiamo i passaggi già quanto meno affrontati e lavorato e che si potevano ritenere decisi. Dobbiamo e vogliamo, e io lo sono nel mio impegno istituzionale, essere propositivi, concreti e operativi”.

“Abbiamo riattivato un gruppo di lavoro rappresentativo del territorio con Comuni più grandi, Comuni che partecipano alle municipalizzate e Comuni piccoli in rappresentanza dell’area vasta insieme alla Provincia, che convocherò venerdì mattina perché l’obiettivo è arrivare la settimana prossima all’acquisizione del parere – confido il più partecipato possibile – di approvazione del piano industriale e relativo alla delibera che il Consiglio provinciale, che intendo convocare non più tardi della fine della settimana prossima, dovrà assumere come organo competente al via libera finale”.

“Non è il passo finale, ma un passo fondamentale per traguardare la costituzione del soggetto unico di gestione del nostro ambito provinciale, al netto del Comune di Savona che è ancora un ambito a parte. Il savonese deve rientrare nel disegno più vasto a livello regionale ed essere una parte fondamentale della chiusura del ciclo dei rifiuti, con il ruolo che il territorio e la Provincia, non solo come Ente ma come comprensorio, deve avere nell’interesse delle proprie comunità”.

Quanto ai recenti sviluppi sul testo del disegno di legge regionale che è in discussione in queste settimane: “Il nostro territorio, per conformazione e centralità rispetto alla regione e aree che hanno vocazione naturale industriale e conseguentemente impiantistica, è baricentrico nella politica ligure dei rifiuti, però la responsabilità di noi amministratori in maniera partecipata, che è quello che è uscito dal lavoro di oggi, deve essere tale e abbiamo voluto che nel gruppo di lavoro ci fosse la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, proprio per assicurare una massima partecipazione e condivisione” conclude.