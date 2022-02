Provincia. Dopo il voto favorevole della grande maggioranza dei sindaci del savonese, approvata anche dal Consiglio provinciale la delibera sul piano industriale di affidamento in house del servizio rifiuti per l’ambito territoriale di riferimento.

Se sullo sfondo del dibattito odierno e degli organi amministrativi provinciali manca ancora la delega al settore ambiente e quindi anche ai rifiuti, i consiglieri provinciali hanno espresso valutazioni e commenti rispetto al nuovo asset gestionale stabilitto dal percorso amministrativo.

Il sindaco di Cisano sul Neva e consigliere provinciale Massimo Niero ha sottolineato: “Mi complimento con il presidente Olivieri per aver portato la nave in porto e aver portato a casa un risultato che ci portiamo dietro dal 2016″.

“In questi ultimi due anni ho visto strumentalizzazioni di questo tema, stamattina ancora interventi in questa direzione. Abbiamo tutti problemi ma stiamo facendo un investimento epocale. E’ un tema mai affrontato in un territorio di una fragilità incredibile. I rifiuti per importanza di un territorio sono paragonabili al dissesto idrogeologico”.

“Basta battaglie politiche e partitiche dietro a questi temi. Abbiamo perso una parte dei fondi del Pnrr, ora ci rimbocchiamo le maniche e iniziamo a lavorare sui temi, governance criticità ma non pensiamo che siano gli altri a risolverli” ha concluso Niero.

Il consigliere provinciale e sindaco di Cosseria Roberto Molinaro ha evidenziato: “Alla luce di quanto emerso questa mattina abbiamo visto che ci sono molti scettici. Esorterei la Provincia e Sat a sciogliere i dubbi che ancora aleggiano in alcune realtà comunali”.

Per Nadia Ottonello: “E’ necessaria chiarezza sulle tariffe, che devono essere più vantaggiose e non più onerose. L’atto va approvato, ma il periodo transitorio deve essere usato con attenzione e per definire tutti gli aspetti del nuovo piano provinciale”.

E il sindaco di Cairo e consigliere provinciale Paolo Lambertini: “Ora non possiamo aspettare altri tre anni… I 24-36 mesi del periodo transitorio devono essere utilizzati per attuare al meglio il passaggio del servizio”.