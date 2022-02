La Rari Nantes Savona fallisce l’assalto al terzo posto: l’Iren Genova Quinto vince alla Zanelli

Savona. La seconda fase della stagione regolare della Serie A1 riprenderà sabato 19 febbraio. Prima, si dovranno recuperare tutti gli incontri dell’andata che erano stati rinviati.

Oggi, alla Zanelli, si affrontano Rari Nantes Savona e Iren Genova Quinto, in una partita del tredicesimo turno. La formazione allenata da Angelini cerca una vittoria che le permetterebbe di balzare dalla quinta alla terza posizione in classifica. I genovesi, decimi in graduatoria, con un successo salirebbero all’ottavo posto.

La cronaca. La Rari deve fare a meno degli infortunati Massaro e Vuskovic, i quali seguono la partita dalla tribuna; assente anche Da Rold, tra i pali c’è il giovanissimo Turazzini.

La prima palla al centro è dei padroni di casa; viene osservato un minuto di silenzio. Il Quinto recupera subito il possesso e il mancino di Nora sigla la prima rete. 0 a 1 dopo 13″.

Espulso Guidi, la superiorità è finalizzata in rete da Bruni. 1 a 1 dopo 42″.

Primi applausi per Turazzini, che respinge una conclusione dalla distanza. Cambio fronte e la Rari ribalta il risultato: gol di Campopiano per il 2 a 1 a 2’11”.

Uomo in più per il Quinto, la difesa savonese si oppone al tiro di Nora. Poi Patchaliev va nel pozzetto e gli ospiti vanno subito al tiro, fallendo ancora l’opportunità. La Rari, però, a 4’25” deve cedere al missile di Figari che si infila sotto la traversa per il 2-2.

Superiorità per la Rari, Pellegrini dice no al tap in tentato da Bruni. Nell’occasione successiva con l’uomo in più i savonesi fanno meglio: Patchaliev avanza nella corsia centrale e scaglia il pallone in rete per il 3 a 2.

Espulsione di Iocchi Gratta, ma il Quinto spreca commettendo fallo in attacco. Sulla ripartenza c’è il fallo grave di Fracas e Campopiano col mancino da posizione due porta la Rari sul più 2. A 6’48” risultato sul 4 a 2.

Campopiano va nel pozzetto e Figari da posizione quattro va a bersaglio. 4 a 3 a 40″ dalla fine del primo tempo.

Secondo tempo. Palla al centro del Quinto, la difesa locale regge bene. Espulso Panerai, la Rari spreca con un tiro affrettato.

Rocchi guadagna un rigore, fermato da Gambacciani quando ormai si trovava a tu per tu con Pellegrini a 2’50”. Fondelli lo trasforma. 5 a 3.

Fallo grave di Rocchi e da posizione uno Nora scocca un mancino imprendibile per Turazzini. 5 a 4 a 4’10”.

L’arbitro assegna un gol ai genovesi, realizzato da Panerai, tra le proteste del pubblico locale. 5 a 5 a 5’08”.

Il palo ferma il tiro del possibile sorpasso, effettuato da Figari. Anche la Rari è imprecisa in fase offensiva. Ci prova ancora il Quinto con una soluzione rapida, questa volta centra la traversa. Persiste il risultato di parità; partita aperta ad ogni risultato.

Una conclusione a filo d’acqua, beffarda, di Figari viene leggermente deviata e passa sotto il braccio di Turazzini. Il Quinto torna avanti: 5 a 6 a 22″ dal cambio campo.

A metà gara sette giocatori per parte sono gravati di un’espulsione.

Terza tempo; palla al Savona. Rapida conclusione in alzo e tiro di Iocchi Gratta che pareggia i conti: 6 a 6 dopo 31″.

La situazione di parità dura solamente secondi. Rocchi va nel pozzetto, il tiro di Panerai è vincente. 6 a 7 a 51″.

Espulso Di Somma; Rizzo conclude alto. Cambio di fronte, fallo grave di Iocchi Gratta e Nora firma la tripletta personale. Quinto per la prima volta avanti di 2: 6 a 8 a 1’10”.

Fallo grave al centro di Gambacciani; poco dopo stessa sorte per Ravina. La Rari sfrutta la doppia superiorità col gol di Bruni. 7 a 8 a 2’08”.

Turazzini si guadagna altri applausi parando un tiro non facile.

Un’espulsione per parte sull’azione di attacco del Savona; per il Quinto gli uomini nel pozzetto diventano due ma il tiro di Patchaliev è parato.

Espulso Figari; Angelini chiama time-out. Palla al centro per il tap in di Bruni, ma Pellegrini è reattivo e para.

Nuovamente Nora trova lo spiraglio giusto per un tiro improvviso che sorprende il portiere locale. 7 a 9 a 4’12”.

Pellegrini dice no anche ad un potente tiro di Campopiano. Momento di difficoltà per i padroni di casa. Fallo grave di Campopiano. Segna ancora Nora. 7 a 10 a 5’18”.

Entra Urbinati a difendere la porta del Savona. In attacco c’è una nuova respinta di Pellegrini su un tentativo ravvicinato; la Rari non trova più la via del gol. Terzo fallo grave di Gambacciani, espulso definitivamente.

Strada spianata per il Quinto che colpisce anche con l’ex Ravina. 7 a 11 a 6’29”.

Superiorità numerica per l’espulsione di Gitto, ma i savonesi non sono più lucidi in fase d’attacco.

In avvio di quarto tempo la Rari parte forte, nel tentativo disperato di riaprire la partita. Dopo 33″ va subito a segno Campopiano, a uomini pari. 8 a 11.

I locali subiscono una controfuga; il primo tiro è respinto, ma su quello successivo Figari la infila all’incrocio. 8 a 12 a 1’35”.

Superiorità per la Rari; Campopiano con una conclusione sul primo palo sigla il poker personale. 9 a 12 a 2’48”.

Espulso Patchaliev; Del Galdo chiama time-out. La Rari difende bene e sventa.

Fallo grave di Fracas, il Savona pasticcia in attacco. Poi è Panerai a finire nel pozzetto, ma l’assist al centro per Bruni è intercettato dai genovesi, determinati a non farsi rimontare.

La partita si spegne qui; non si segna più. La Rari, protesa in avanti con sette uomini, colpisce una traversa. Recupera un giocatore ospite che cerca il gol dalla propria metà campo, ma a sua volta centra la traversa.

Finisce con la vittoria dell’Iren Genova Quinto per 12 a 9. In classifica la Rari Nantes Savona resta ferma al quinto posto con 27 punti; la squadra allenata da Del Galdo sale in ottava piazza con 12 punti.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Iren Genova Quinto 9-12

(Parziali: 4-3, 1-3, 2-5, 2-1)

Carige Rari Nantes Savona: Turazzini, Rocchi, Patchaliev 1, Giovanetti, Molina Rios, Rizzo (cap.), Caldieri, Bruni 2, Campopiano 4, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1, Maricone, Urbinati. All. Alberto Angelini.

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Gambacciani, A. Di Somma, Villa, Panerai 2, Ravina 1, Fracas, Nora 5, Figari 4, Bittarello (cap.), Gitto, Guidi, Valle. All. Jonathan Del Galdo.

Arbitri: Stefano Pinato (Genova) e Daniele Bianco (Rapallo). Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Usciti per limite di falli: Gambacciani nel terzo tempo, Di Somma e Panerai nel quarto tempo.