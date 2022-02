Raid contro le auto parcheggiate ad Albenga: fermati e denunciati i tre responsabili

Albenga. Hanno compiuto un vero e proprio raid contro le auto parcheggiate in piazza Berlinguer ad Albenga. Ma ora sono stati individuati e denunciati dai carabinieri.

Finestrini e carrozzerie danneggiate con 4 auto nel mirino, ma episodi analoghi, nel giro di una quindicina di giorni, sono avvenuti anche sul Lungocenta Croce Bianca, alle spalle delle scuole di via degli Orti, in via Isonzo e in via Patrioti.

Puro atto di vandalismo poichè all’interno delle vetture non era stato trafugato nulla. Protagonisti, tre cittadini stranieri, di nazionalità marocchina, rispettivamente di 30, 33 e 36 anni, pregiudicati e senza fissa dimora, che sono stati tutti denunciati dai carabinieri della compagnia di Albenga.

Uno dei tre è stato anche deferito per aver commesso il fatto durante il periodo in cui era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.