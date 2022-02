Ragazzini le chiedono la tessera sanitaria per comprare le sigarette, lei si rifiuta: le sputano in faccia

Celle Ligure. Insulti pesanti e uno sputo in faccia. Brutta avventura per una ragazza straniera che si è rifiutata di dare la propria tessera sanitaria ad un gruppo di ragazzini che volevano acquistare sigarette da un distributore automatico.

Via Monte Tabor, Piani di Celle: c’è poca gente in giro ieri sera. Quasi buio: dalla farmacia, la giovane si dirige verso la tabaccheria. Entra. Quando esce, quattro ragazzini la bloccano e le chiedono la tessera sanitaria. Lei domanda loro il perché, a cosa serva. Le rispondono “per comprare sigarette al distributore automatico”. La ragazza si rifiuta “io non ve la impresto” e aggiunge “non avete l’età per comprare sigarette e fumare”. A quel punto iniziano gli insulti, molto pesanti, poi il più piccolo “avrà avuto, sì e no, dieci anni – racconta ancora sotto choc a Ivg – mi ha sputato in faccia”.

Quattro ragazzini, il più grande, secondo la giovane, sui quattordici anni. Vestiti di nero, uno di grigio. Capelli corti.

“Non mi aspettavo certo ieri di uscire per andare a fare la spesa dopo lunghe ore di lavoro e finire la giornata in questo modo”, è avvilita per quanto successo. E poi sottolinea “in più, con la pandemia di Covid, prendersi uno sputo in faccia è una cosa ancora più grave e pericolosa”. Dell’episodio sono state informate le forze dell’ordine