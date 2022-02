Raddoppio ferroviario, resta valido il progetto approvato dal Cipe: “Impossibile tracciato alternativo”

Ponente. Il consigliere regionale Selena Candia (Lista Sansa) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di riaprire il confronto con il territorio sul progetto del raddoppio ferroviario a ponente.

Candia ha ricordato che pendolari e associazioni di categoria si sono dichiarate contrarie allo spostamento a monte della linea Finale-Andora, in quanto questo comporta l’allontanamento della stazione di Albenga di oltre cinque chilometri dal centro abitato, causando anche la perdita di diversi ettari di terreni agricoli.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha spiegato che la giunta il 23 dicembre scorso ha deliberato di esprimere l’intesa sulla localizzazione del completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, sentiti i Comuni interessati, e ha preso atto della necessità di approfondire le osservazioni in Conferenza di servizi.

“In quella sede – ha aggiunto – potranno essere esaminate le richieste del territorio, pur avendo presente l’impossibilità di prevedere tracciati alternativi della nuova tratta ferroviaria, rispetto a quello già individuato dal layout progettuale approvato dal CIPE e confermato dal progetto definitivo del 2011”.

L’intervento in Consiglio regionale arriva dopo le prese di posizione di Comitati e associazioni di categoria in merito all’atteso progetto infrastrutturale. Dunque, stando alle parole dell’assessore regionale, il confronto potrebbe essere solo di natura formale, in quanto il tracciato indicato per la tratta Andora-Finale Ligure sarebbe ormai definito.