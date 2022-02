Punto nascite Santa Corona, la Lista Toti risponde a Tosi: “Nessun dubbio sulla riapertura, noi parliamo con i fatti”

Pietra Ligure. “Leggiamo, non certo con stupore purtroppo, le dichiarazioni di un esponente della minoranza in Consiglio regionale che sta dando prova di voler fare della polemica gratuita, cercando di stravolgere le ultime dichiarazioni del presidente Giovanni Toti, rilasciate negli ultimi giorni, a proposito della riapertura del punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure”. Così in una nota i consiglieri regionali della Lista Toti Liguria in risposta alle affermazioni del consigliere del M5S Fabio Tosi.

“Senza alcuna forma di ambiguità il presidente della Regione Liguria ha semplicemente risposto, a chi glielo domandava, che il punto nascite del Santa Corona verrà riaperto entro l’estate, questo ovviamente a patto che entro il 31 marzo di quest’anno venga a cessare lo stato d’emergenza proclamato dal Governo per la pandemia da Covid 19 – proseguono ancora i consiglieri arancioni – Quindi sulla riapertura del servizio non esistono ombre di sorta, come Tosi ha voluto insinuare, ma anzi, la visione complessiva è molto più ampia e prevede l’inserimento della struttura nel progetto ‘Gaslini in Liguria’, che mira ad aprire dei reparti di pediatria in tutti i presidi della Regione, a carico dell’ospedale Gaslini. Anche al Santa Corona, quindi, aprirà un reparto gestito dall’eccellenza pediatrica genovese e tutti coloro i quali avranno necessità di usufruire di questa grande novità sanitaria per curare i propri bambini, potranno farlo “.

“Questa è la risposta, chiara e limpida; nessuna propaganda, come Tosi denuncia: visto che probabilmente è il suo metodo comunicativo usuale e pensa, dunque, che anche gli altri lo utilizzino con frequenza – conclude il gruppo consiliare arancione in Regione Liguria – Qui siamo abituati a parlare con i fatti e con l’impegno per il nostro territorio, a differenza di questa opposizione sempre pronta a prodigarsi in critiche stralunate e completamente distaccate dalla realtà dei fatti”.