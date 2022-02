Punto nascite Pietra, i consiglieri della Lega in Regione in pressing su Toti: “Va riaperto”

Liguria. “Siamo preoccupati per il futuro del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure chiuso dal 4 novembre del 2020 e non ancora riaperto”. Lo affermano i consiglieri regionali della Lega, che hanno presentato un ordine del giorno per chiedere la riapertura del presidio sanitario che risulta “necessario, coprendo una vasta porzione di territorio tra Imperia e Savona, anche per non gravare ulteriormente sull’ospedale Gaslini di Genova rimasto punto di riferimento per le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico”.

“Anche i liguri di ponente attendono dall’ assessorato regionale alla sanità dopo gli annunci sulla riapertura all’inizio del 2022 – aggiungono gli esponenti del Carroccio – Pur comprendendo le criticità dovute alla pandemia sanitaria, la Lega ritiene fondamentale la ripresa della programmazione ordinaria della sanità ligure e chiede al presidente Toti e alla giunta di attivarsi per reperire un’adeguata copertura finanziaria per la riapertura del punto nascite a Pietra Ligure”.

“Il 4 novembre 2020 l’Asl2 savonese aveva disposto la chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia del Santa Corona di Pietra Ligure ed il suo trasferimento presso il San Paolo di Savona – si legge nel documento – Regione Liguria sta vivendo una fase di enorme criticità nella possibilità di assumere medici specialisti nella disciplina di ginecologia-ostetricia da impiegare nella riviera di ponente. Inoltre, Regione ha attribuito all’istituto Gaslini le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico col fine di sopperire l’altra criticità riguardante i medici specialisti in pediatria. Tale situazione sta generando enormi difficoltà in merito alla riaperture del punto nascite presso il Santa Corona, attualmente chiuso per la carenza di specialisti”.

“Il Santa Corona – si legge ancora – copre una vasta parte del territorio tra Imperia e Savona compreso l’entroterra e, in considerazione anche del sistema infrastrutturale ligure, rappresenta un presidio sanitario fondamentale. Sebbene la pandemia da Covid-19 non sia ancora conclusa e la stessa abbia stravolto le normali attività, è fondamentale la ripresa della programmazione ordinaria della sanità ligure”.

L’ordine del giorno impegna il presidente e la giunta regionale ad “attivarsi al fine di predisporre quanto necessario, tra cui un’adeguata copertura finanziaria, per la riapertura del punto nascite presso il Santa Corona di Pietra Ligure”.