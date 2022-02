Provincia, ecco il gruppo della lista Toti: in settimana in arrivo le deleghe ai consiglieri

Provincia. Riunione per la presentazione del neonato gruppo consiliare della “Lista Toti” nell’amministrazione provinciale di Savona, un incontro nel quale si è parlato delle incertezze conseguenti al dibattito in corso nel centro destra e consentire un confronto di idee e proposte.

All’incontro politico hanno preso parte Angelo Vaccarezza, coordinatore regionale di Cambiamo, e Mauro Demichelis, coordinatore provinciale.

Del gruppo, composto da quattro consiglieri, fanno parte: il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini, gli assessori del Comuni di Albisola Superiore e Loano, Sara Brizzo ed Enrica Rocca.

“La “Lista Toti” si conferma il movimento di riferimento del centro destra anche all’interno del Consiglio provinciale di Savona” affermano Vaccarezza e Demichelis. La conduzione del gruppo sarà tutta al femminile: Sara Brizzo sarà il capogruppo ed Enrica Rocca la sua vice.

“Un risultato politico fantastico, frutto del grande lavoro di inclusione che tutti noi abbiamo costruito nel tempo. Sara Brizzo, assessore albisolese, è stata nominata capogruppo di Cambiamo in Provincia di Savona, espressione anche della componente squisitamente civica della lista Gente di Provincia, ma soprattutto un fatto determinante al fine di portare avanti le istanze del Comprensorio sul tavolo amministrativo provinciale” sottolinea il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Una vittoria del Levante Savonese che con la sua compattezza, peraltro unica in provincia, ha dimostrato maturità e lungimiranza non solo e non tanto per i futuri rapporti di forza, ma soprattutto sul cammino di inclusione e confronto tra i territori ai quali la politica deve prioritariamente guardare”.

“Questo è un ulteriore passo in avanti, sinergico e fondamentale con Regione Liguria, ben sapendo che il cammino sia ancora lungo e difficile ma forti del fatto che più saremo a percorrerlo più soddisfazioni avremo tutti al traguardo” conclude Bozzano.

Secondo quanto appreso, inoltre, in settimana il presidente Olivieri conta di sciogliere le riserve anche sull’assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali eletti nel corso dell’ultima tornata elettorale: sarà convocata una riunione dei capigruppo a Palazzo Nervi per la distribuzione degli incarichi, un nodo ancora da sciogliere dopo i dissapori con la Lega, che si sono acutizzati negli ultimi giorni dopo l’elezione del presidente della Repubblica e lo strappo nella coalizione.

L’assegnazione delle deleghe potrebbe avvenire già in settimana, salvo altre prese di posizione dei partiti.