Promozione: Soccer Borghetto pugnace ma si impone il Borzoli

BORZOLI 2 (37′ aut Nardulli, 88′ Volpe) – SOCCER BORGHETTO 1 (56′ Di Lorenzo)

94′ Triplice fischio. Vince il Borzoli.

90′ Fallo di Volpe su Auteri. Giallo.

88′ Borzoli in vantaggio. Punizione di Provenzano dalla sinistra. Volpe colpisce indisturbato lasciando di sasso Vicinanza. Ultimi cambi nel Borzoli.

87′ De Vincenzo per Rosati nel Borzoli.

84′ Provenzano calcia dal limite. Parata di Vicinanza, che mette in angolo. Sul ribaltamento di fronte repentino, il Soccer spreca il 4 vs 4.

82′ Doppia occasione per il Borzoli. Rinvio di Bianchini che si rivela velenoso. Palla contro la traversa. Poco dopo Balestrino colpisce di testa da pochi passi. Palla fuori.

74′ L’arbitro si consulta con l’assistente risolvendo la questione con un’ammonizine per Balestrino.

73′ Giallo in area. Azione nella zona centrale del campo, l’attenzione viene poi catturata da quanto accade al centro dell’area del Soccer. Balestrino a terra lamenta un colpo a palla lontana.

68′ Soldati per Molina tra le fila del Soccer Borghetto.

62′ Super Condorelli sulla destra, salta l’uomo e mette sul secondo palo per Molina, che colpisce a botta sicura da pochi passi. Cannavò rimane lucido e salva il risultato: provvidenziale. Nel Borzoli, Zani sostituisce Manca.

61′ Soccer Borghetto con un altro piglio nel secondo tempo. Nel Borzoli, Raso prende il posto di Camera.

56′ Pareggio del Soccer! Auteri riceve sull’out di destra. Cross basso. Di Lorenzo si inserisce bene e calcia meglio. Girata vincente che non lascia scampo a Cannavò.

54′ Mandraccia al posto dell’ammonito Gasco nel Soccer Borghetto.

52′ Provenzano scambia bene con De Vincenzo al limite dell’area. Consorelle chiude bene bloccando una pericolosa incursione centrale.

49′ La punizione di Provenzano sbatte contro la barriera. Proteste locali per un presunto fallo di mano.

48′ Ammonizione per Gasco del Soccer Borghetto.

46′ Si riparte!

Secondo tempo

46′ Duplice fischio. Il Borzoli chiude in vantaggio un primo tempo nel quale ha creato di più rispetto agli avversari.

42′ Scontro tra Bianchini e Kacellari. Ammonizione per il centrocampista genovese.

41′ Ancora Borzoli. Provenzano serve Balestrino al limite. Conclusione centrale ma forte. Vicinanza smanaccia in angolo.

40′ Molina riesce ad eludere la marcatura ma viene fermato in extremis da un difensore. Proteste, tiepide, da parte degli ospiti.

37′ Vantaggio Borzoli! Azione verticale degli uomini di Valmati. Vicinanza esce al limite dell’area respingendo. Ma la sfera rimane al Borzoli e alla fine di un batti e ribatti la palla calciata da Balestrino sbatte contro Nardulli e finisce in rete.

36′ Che occasione per Auteri! Kacellari appoggia per Auteri ricevendo da un cross. Conclusione potente ma alta.

35′ Condorelli ferma la ripartenza sul nascere e prova la conclusione dalla distanza. Il pallone si stampa sull’incrocio dei pali. Le occasione migliori del Soccer nascono quando la squadra riesce ad alzare il pressing e a prendere palla nella metà campo del Borzoli.

32′ Con due passaggi il Borzoli fa male. Balestrino serve in mezzo Volpe. Passaggio in verticale per Provenzano. Tiro ravvicinato parato da Vicinanza. Poco dopo, l’arbitro non ravvisa un tocco di mano, seppur involontario di Provenzano. Quest’ultimo riesce quindi da pochi passi a battere a rete. Il palo dice di no al tiro a giro.

29′ Bella incursione di De Vincenzo, che semina il panico nell’area del Soccer. Gagliardo è ben appostato e spazza via.

26′ Borzoli in possesso. Azione prolungata. Dopo una serie di contrasti vinti, Manca prova l’eurogoal dalla distanza. Pallone però abbondantemente alto.

24′ Pastorino lascia il campo per infortunio. Al suo posto entra Condorelli.

21′ Recupero palla di Libbi sulla trequarti, prostete ospiti per un presunto fallo. Conduzione palla e conclusione che colpisce il palo esterno. Vicinanza è apparso in controllo.

14′ Il Borzoli perde palla in costruzione bassa. Di Lorenzo la conquista in area e batte a rete. Conclusione respinta dal portiere.

12′ Occasione Borzoli. Provenzano calcia in mezzo una punizione. Balestrino approfitta di una marcatura blanda e gira verso la porta. Pallone alto.

9′ Animi già caldi. Il Soccer Borghetto lamenta un colpo proibito ai danni di un proprio giocatore. L’arbitro lascia correre.

5′ Primissime battute all’insegna dell’equilibrio. Si gioca principalmente nella fascia centrale del campo. Leggero predominio del possesso per il Borzoli.

Alle 15:03 il piccolo intoppo è sistemato e il Soccer Borghetto batte il calcio di inizio.

Si comincia con qualche minuto di ritardo. È necessario un piccolo intervento di manutenzione per sistemare la rete della porta.

Primo tempo

Soccer Borghetto: 1 Vicinanza, 2 Pastorino, 3 Taku, 4 Nardulli, 5 Gagliardo, 6 Gasco, 7 Kacellari, 8 Di Lorenzo, 9 Molina, 10 Auteri, 11 Staltari. A disposizione: 12 Metani, 13 Angelico, 14 Delmonte, 15 Condorelli, 16 Mandraccia, 17 Piazzai, 18 Soldati, 19 Viola, 20 Carta. Allenatore: Brignoli.

Borzoli: 1 Cannavò, 2 Libbi, 3 Camera, 4 Cuman, 5 Ravera, 6 Bianchino, 7 De Vincenzo, 8 Volpe, 9 Balestrino, 10 Provenzano, 11 Manca. A disposizione: 12 Francini, 13 Sanna, 14 Raso, 15 16 Alvarado, 17 Mazzocchi, 18 Sacchi, 19 Zani, 20 Scovenna, 21 Rosati. Allenatore: Valmati.

Arbitro: Tanzella di La Spezia

Assistenti: Zanone e Repetto di Chiavari

Borzoli. Trasferta genovesi per il Soccer Borghetto. La squadra di Davide Brignoli è in piena lotta promozione: la capolista Voltrese Voltur dista appena tre lunghezze ed ha giocato un partita in più. La sfida odierna è però di quelle da bollino rosso. Il Borzoli di mister Valmati è alle soglio della griglia play off, con 25 punti, e ha la ghiotta occasione per accorciare su una diretta concorrente e potrebbe con un successo scavalcare il Vallescrivia.