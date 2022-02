Primo incontro istituzionale tra sindaco Russo e Toti: “Insieme per valorizzare il San Paolo”

Liguria. Primo incontro istituzionale, questa sera, presso la sede di Regione Liguria a Genova, tra il presidente Giovanni Toti e il sindaco di Savona Marco Russo.

“È stato un incontro positivo – osserva il presidente Toti – in cui abbiamo entrambi espresso la volontà di piena collaborazione istituzionale in vista delle sfide che anche Savona si troverà ad affrontare nei prossimi mesi in relazione allo sviluppo della città. Abbiamo parlato anche dei temi sanitari, in particolare del futuro dell’ospedale San Paolo, condividendo la volontà di tutelare e proteggere questo presidio, fondamentale anche nel nuovo Piano Socio-Sanitario a cui stiamo lavorando”.

“Sono soddisfatto dell’incontro – afferma il sindaco Russo – molto aperto e concreto. Abbiamo entrambi ribadito la volontà di instaurare un rapporto di collaborazione istituzionale nell’interesse dell’intero territorio savonese e ligure. Ovviamente abbiamo parlato di sanità sia per la difesa e valorizzazione del San Paolo sia per le sfide del Pnrr sia, infine, per la definizione del prossimo piano socio-sanitario. Abbiamo parlato anche di infrastrutture e di Fondo strutturale, programmando su tutti questi temi prossimi incontri di specifici approfondimenti”.

“Ho posto il tema della valorizzazione del San Paolo, perché è fondamentale, e su questo occorrono segnali concreti sulle emergenze: angiografo e centro ictus, a partire dal primariato. Devo dire che ho ricevuto rassicurazioni che sono certo troveranno conferma – aggiunge il sindaco di Savona -. Però occorrono segnali anche sul Pnrr, in particolare su un ospedale di comunità da realizzare a Savona e sul piano socio sanitario, su cui ho registrato la volontà di coinvolgere Savona al più presto. Ma non ci siamo fermati lì, abbiamo parlato anche di Aurelia bis, ferrovie e fondi strutturali. Su questi temi Savona intende esercitare un ruolo attivo che il presidente ha colto, per il quale il rapporto con la Regione è fondamentale. Abbiamo concordato di rivederci a breve per approfondire anche sotto un profilo tecnico questi argomenti”.