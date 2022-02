Prima Categoria, sfida testa-coda all’Oliva: il live di Borghetto – Carcarese

LIVE: BORGHETTO – CARCARESE 0-1 (3′ Brovida)

13′ Aumenta la pressione del Borghetto che guadagna metri

6′ Brovida subisce fallo, ma riesce a servire filtrante Zizzini che tenta il tiro e viene rimpallato, sulla ribattuta Canaparo al centro dell’area viene anticipato dalla difesa locale

3′ GOOOOOL! Subito in vantaggio la Carcarese: cross di Zizzini dalla sinistra, per Brovida che da due passi supera Gallo

1′ Si parte alle ore 14:57

PRIMO TEMPOtv

Borghetto. Una sfida testa-coda, valida per la seconda giornata di ritorno, quella che si giocherà questo pomeriggio allo stadio Carlo Oliva, dove il Borghetto ospiterà la capolista Carcarese, all’andata vincente per 4 a 0. Fischio d’inizio ore 15.

Percorsi opposti hanno caratterizzato le due squadre fino ad oggi. I biancorossi, super protagonisti del girone, occupano la vetta della classifica con 33 punti: per loro solo vittorie, passo falso con l’Andora a parte. Morale dunque alle stelle per la squadra di mister Chiarlone che lo scorso turno ha dilagato in casa con il San Filippo Neri, vincendo 7 a 0. Situazione completamente diversa in casa Borghetto, fanalino di coda della classifica, ancora a zero punti. Ed oggi i ragazzi di Fruzzetti vorrebbero compiere l’impresa, solo sfiorata con l’Aurora.

Nonostante i risultati, infatti, il Borghetto è sempre riuscito a mettere in difficoltà le big che ha ospitato allo stadio Oliva. Come detto, un esempio è proprio la sfida con la formazione seconda in classifica, che è riuscita a guadagnarsi i tre punti solo all’ultimo minuto. E chissà se oggi la grinta di affrontare l’armata biancorossa non possa dare la giunta spinta ai locali per uscire dalla maledizione “zero punti”.

FORMAZIONI

BORGHETTO: Gallo, Dahmani J., Sara, Sabia, Pianese, Cabiati, Colotto, Amendola, Guga, Dileo, Dibella. A disp.: Mottola, Ramadhi, Di Crescenzo, Fiorillo, El Allali, Dahmani I., Crugliano, Samouk. All. Guido Fruzzetti

CARCARESE: Briano A., Bonifacino, De Matteis, Croce, Spozio, Moresco, Alò, Brignone, Canaparo, Zizzini, Brovida. A disp.: Giribaldi, Basso, Ferrotti, Manfredi, Orcino, Manti, Revello, Vero, Volga. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Giorgio Schenone di Savona