Prima Categoria live: Carcarese in cerca dell’ennesima vittoria, Carlin’s Boys di punti salvezza

CARCARESE – CARLIN’S BOY 6-1 (13’ Sajetto aut., 30’ Brignone, 65′ e 72′ Brovida, 80′ Mesina, 83′ e 94′ Basso)

50′ Triplice fischio

49′ CARCARESE A FORZA 6! Doppietta di Basso che riceve il lancio perfetto di Alò e a tu per tu con Palladino segna il sesto gol biancorosso

44′ Brignone lascia il posto a Manfredi

42′ La Carlin’s rimane in 9! Cianci scomposto su Brignone si prende il cartellino rosso, terzo espluso della partita

38′ MANITA BIANCOROSSA! Canaparo serve Basso che in area, si gira lasciando sul posto il difensore e con un bolide di mezzo esterno trafigge Palladino

35′ GOOOL! Filtrante per Mesina che fa tunnel a Giribaldi in uscita e accorcia le distanze

30′ 10 VS 10! Parapiglia in campo, ne fanno le spese il neo entrato Altomonte e De Matteis che si prendono il cartellino rosso

28′ Entra Altomonte per Guirat e Canaparo per Brovida

27′ POKER! Lancio dalle retrovie per Brovida che va via ai difensori in velocità e davanti a Palladino non sbaglia

26′ Calderone si alza il pallone a calcia impegnando Giribaldi che si fa trovare pronto

24′ Cambio anche per la Carcarese: Alò per Revello

23′ Arroub entra per Emanuele Basso

20′ TRIS! Basso tocca corto per Bonifacino che si invola sulla sinistra e serve un cioccolatino a Brovida che deve solo spingere in rete

17′ Terzo jolly per mister Berrica: Sajetto ammonito abbandona il campo per Morselli

16′ Punizione dai 25 metri per la Carlin’s Boys: tiro potente, ma leggermente da ricalibrare per Saba

12′ Prima sostituzione per i locali: Zizzini lascia il posto a Basso

11′ Occasionissima per la Carcarese: imbucata di Brignone per Zizzini, il cui tiro ad incrociare sfiora il palo

9′ Sul cross di Orcino, il tocco in area di Zizzini favorisce Brignone che da posizione centrale non riesce a creare grandi problemi a Palladino che blocca

6′ Secondo cambio per mister Berrica: esce Bacigaluppi per Vecchiotti

3′ Slalom di Brovida sulla destra, indirizza sul primo palo: Palladino para

1′ Parte la ripresa, mister Berrica si gioca la prima sostituzione: Calderone rileva Campagnani

SECONDO TEMPO

47’ Fine primo tempo

42’ Azione insistita della Carcarese che nasce da un’incursione di De Matteis sulla sinistra: la palla finisce prima ad Orcino che si fa parare, sulla respinta Zizzini tira alto

30’ RADDOPPIO! Gran palla di Zizzini per Brignone che in area di libera del difensore con una finta e con un diagonale buca Palladino

20’ Carcarese sempre in proiezione offensiva, ma la Carlin’s tiene le linee compatte del suo 4-4-2

13’ GOOOOL! Grande incursione di Mombelloni sulla destra, dalla linea di fondo crossa teso in area, si avventano Zizzini e Brovida, ma li anticipa Sajetto: per lui sfortunata autorete

10’ Sugli sviluppi di una punizione, appoggio di Revello al limite per Brovida che calcia centrale

1’ Subito pericolosa la Carcarese: mancino dal limite di Revello di poco a lato

Si parte alle 15:01

PRIMO TEMPO

Carcare. Dopo San Filippo Neri e Borghetto, la capolista Carcarese si trova ad affrontare la Carlin’s Boys, un’altra formazione che lotta per la salvezza. Si gioca al Candido Corrent, fischio d’inizio ore 15.

Una partita che sulla carta non dovrebbe mettere in difficoltà la squadra di mister Chiarlone, anche se all’andata i biancorossi hanno sofferto, prima di riuscire a vincere 2 a 0 grazie alle reti di Zizzini e Moresco arrivate nell’ultimo quarto d’ora della gara.

Ma ora i valbormidesi sono in gran forma e lo hanno dimostrato negli ultimi due turni, in cui si sono imposti con un risultato rotondo, realizzando in totale ben 11 gol. I nerazzurri mancano invece alla vittoria da tre giornate, quando prima dello stop natalizio hanno superato l’Altarese. Nel 2022, invece, hanno perso con Pontelungo e Millesimo, ma sono riusciti a guadagnare un punto importante la scorsa domenica contro la temibile Atletico Argentina.

Diversi gli obiettivi delle due squadre: da un parte la Carcarese va alla ricerca dell’ennesima vittoria per evitare di ridurre la distanza che la separa dalla seconda Aurora, dall’altra la Carlin’s ha bisogno di punti per cercare di uscire il prima possibile dalla zona playout.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Revello, Brignone, Orcino, De Matteis, Zizzini, Brovida. A disp.: Briano A., Alò, Basso, Manfredi, Canaparo, Manti, Moresco, Vero, Volga. All. Loris Chiarlone

CARLIN’S BOYS: Palladino, Sajetto, Cianci, Saba, Costo, Bacigaluppi, Mesina, Asconio A., Campagnani, Giurat, Basso E., A disp.: Baldi, Arroub, Altomonte, Morselli, Calderone, Asconio S., Muccio, Vecchiotti. All. Pasquale Berrica

ARBITRO: Luigi Ucci di Genova