Prima Categoria, il derby Mallare – Carcarese apre la 15° giornata: il live del match

LIVE: MALLARE – CARCARSE 0-0

5′ Acciacchi per Orcino, lascia il posto ad Alò

1′ Parte la ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

42’ Angolo di Caruso, si fionda Pistone che sfiora ma nessuno riesce a deviarla in rete

41’ Azione personale di Caruso che fugge sulla sinistra e in area tenta il tiro, ma Croce di testa manda in angolo

39’ Occasionissima per la Carcarese: sugli sviluppi di un corner, spizzicata di Spozio che tutto solo manda sul fondo

37’ Cross dalla destra di Brignone, Kadrija riesce a sventare la minaccia allontanando la sfera da due giocatori biancorossi in agguato

32’ Prima conclusione nello specchio della porta della partita: azione insistita della Carcarese che termina con il destro di Basso, tiro forte ma centrale, Kadrija respinge con i pugni

26’ Punizione di Orcink dai 25 metri, una deviazione favorisce Revello che sul secondo palo non riesce a centrare la porta

23’ La partita fa fatica a decollare, anche a causa delle condizioni del campo che non aiutano il fraseggio della Carcarese. Fin qui, tanti lanci, palle alte e numerosi duelli

13’ Ammonito Bogliaccino che atterra Basso in volata

11’ Punizione di Spozio dalla trequarti, in area colpisce testa Basso, facile per Kadrija

6’ Fin dai primi minuti, grande agonismo da parte dei giocatori del Mallare

1’ Mallare in campo con il 4-4-2, la Carcarese risponde con un 4-3-3

Si parte alle 15:37

PRIMO TEMPO

Mallare. Dopo lo stop della scorsa settimana, torna in campo il girone A di Prima Categoria. Ad aprire la quarta giornata di ritorno il derby valbormidese Mallare-Carcarese che si giocherà all’Achille Agostino. Fischio d’inizio alle ore 15,35: come voluto dalla Figc, tutte le gare del weekend dei campionati professionistici e dilettanti saranno posticipate di 5 minuti rispetto all’orario regolare; il tutto come segno di protesta nei confronti della guerra in Ucraina.

Ma andiamo alla sfida, che vede di nuovo la capolista scontrarsi con una formazione che lotta per la salvezza. I ragazzi di mister Alloisio, grande ex della partita insieme a bomber Caruso, sono a 5 punti dall’Altarese, ovvero dalla settima posizione che vale la permanenza in Prima Categoria senza playout.

Se dall’inizio della seconda parte del campionato, la Carcarese non ha mai sbagliato un colpo (così come avvenuto per tutto il girone di andata, Andora a parte), diverso è il discorso per il Mallare che negli ultimi tre turni ha capitalizzato solo un punto, pareggiando con l’Atletico Argentina e perdendo con Pontelungo e Millesimo. Ultima vittoria rossoblu il 23 gennaio nello scontro diretto con l’Altarese.

Nonostante la differenza di organico, però, la partita non si prospetta semplice per i ragazzi di mister Chiarlone. All’andata, infatti, era finita 4 a 2, ma a passare in vantaggio era stato il Mallare, che poi aveva accorciato le distanze sul 3 a 2, fino alla rete di Moresco.

FORMAZIONI

MALLARE: Kadrija A., Siri M., Bogliacino, Graffa, Torrini, Pistone, Siri S., Zavala, Foglino, Caruso, Kadrija H. A disp.: Celestini, Rodino, igliaccio, Spahiu. All. Andrea Alloisio

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Manfredi, Revello, Orcino, Basso, Zizzini, Brignone. A disp.: Briano A., Alò, Canaparo, Moresco, Reale, Manti, Vero, Volga, Torrello. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Manuel Rodio di Genova