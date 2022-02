Prima Categoria “B”, tra espulsioni e gol annullati al Briano prevale l’equilibrio: 1-1 tra Speranza e San Cipriano

Risultato: Speranza 1-1 San Cipriano (3’ Sabally, 56’ S. Vulpes)

Savona. Oggi allo stadio Augusto Briano va in scena una delle sfide valevoli per la diciottesima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. A sfidarsi sono Speranza e San Cipriano, due ottime formazioni le quali necessitano di una vittoria per poter continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi.

Le formazioni

I padroni di casa allenati da mister Girgenti scendono in campo con Fradella, Cirillo, Titi, Sciutto, Certomà, Orsolini (C), Conti, Cham, Crocetta, Sabally e Di Nardo.

A disposizione ci sono Selimaj, Sivori, Scarfò, Niang, Ranne, Buzali, Intili e Leone.

Gli agguerriti ospiti rispondono invece con Carbone, Villa (C), Sessa, Guida, Montecucco, Vargiu, Paolessi, Olanda, S. Vulpes, Lipani, Lalli e M. Semino.

In panchina si accomodano G. Vulpes, Pozzati, Rosasco, D. Semino, Vicini e Carvalho.

Arbitro del match è il signor Pietro Francesco Donati della sezione di Chiavari.

La cronaca

Alle ore 15:05 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Al 3’ è già vantaggio per i padroni di casa. Sabally mette in mostra le proprie doti balistiche trasformando in oro un’ottima azione dei rossoverdi: è 1-0 Speranza al Briano!

Al 9’ si infiamma immediatamente il match. Montecucco compie un fallo tattico scatenano le ore del pubblico e della panchina dei locali: l’arbitro opta per il cartellino giallo, Girgenti ed i suoi avrebbero voluto qualcosa di più.

Al 10’ Titi calcia una buona punizione, ma la sua traiettoria deviata termina alta.

Al 14’ il direttore di gara ritiene eccessive le proteste di Davide Girgenti: ammonito il mister dello Speranza.

Al 16’ incredibile al Briano. Il nervosismo prende il sopravvento e, un accenno di rissa in area di rigore, costa carissimo a Di Nardo e Lalli: doccia anticipata per entrambi, doppia espulsione clamorosa!

Al 21’ ecco la reazione del San Cipriano. Vargiu di testa prova ad impensierire Fradella, ma l’estremo difensore avversario sventa la minaccia: grande chance per i genovesi!

Al 25’ Montecucco si accascia a terra costringendo mister Siri al primo cambio: dentro Vicini al suo posto.

Al 33’ lo Speranza raddoppia con Conti, ma il signor Donati annulla tutto per posizione di offside.

Al 36’ Carbone compie un fallo in area con l’arbitro che, senza esitare, indica il dischetto: calcio di rigore e ammonizione per il numero 1 del San Cipriano. Successivamente le proteste spingono il signor Donati a sventolare il cartellino giallo anche all’indirizzo di Guida.

Al 37’ incredibile al Briano. Crocetta si presenta dagli undici metri ma sbaglia aprendo troppo il piattone: resiste l’1-0 al Briano!

Al 39’ il San Cipriano prova a reagire facendosi vedere delle parti di Fradella, l’estremo difensore però risponde ancora una volta presente deviando in corner.

Al 40’ ecco un’altra nitida chance per lo Speranza. Cham si presenta a tu per tu con Carbone, ma calcia fuori sprecando l’ennesima ghiotta occasione creata dai locali.

L’arbitro comanda un minuto di recupero.

Termina però 1-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo davvero spettacolare, una sfida ricca di emozioni per il momento decisa dal gol di uno scatenato Sabally.

Alle ore 16:02 il direttore di gara comanda il via dei secondi 45’. Girgenti e Siri confermano lo stesso undici proposto all’inizio della gara, l’unica variazione è rappresentata da Vicini subentrato nel primo tempo al posto dell’infortunato Montecucco. Si ricordano anche le espulsioni di Di Nardo e Lalli.

Al 1’ ecco subito un’occasione per il San Cipriano. Paolessi dal fondo riesce a crossare in mezzo, ma il suo pallone vagante non viene corretto in porta da nessuno: che brivido per lo Speranza!

Al 3’ mister Girgenti sceglie di operare la prima sostituzione per i padroni di casa: dentro Niang, fuori Certomà.

Al 6’ Vicini da fuori prova a suonare la carica per il San Cipriano, ma la sua conclusione sfiora soltanto l’incrocio dei pali.

All’8’ i locali optano per operare un altro cambio con Intili in campo al posto di Crocetta.

Al 9’ incredibile al Briano. Titi compie un fallo tattico fuori area, ma l’arbitro mal posizionato indica il dischetto: infuriano le proteste dei padroni di casa, Simone Vulpes è già pronto sul dischetto.

Al 10’ esulta il popolo rossoverde. L’attaccante del San Cipriano, probabilmente tradito dalla tensione, calcia alto sopra la traversa: resiste il vantaggio dello Speranza!

All’11’ clamoroso al Briano. Fradella compie un errore in uscita e, dopo un rimpallo, è proprio Simone Vulpes ad approfittarne: è 1-1!

Al 13’ è nuovamente il nervosismo a rendersi protagonista. Conti esagera con le proteste dopo un fallo fischiato contro e l’arbitro opta per spedirlo sotto la doccia: secondo giallo per lui e Speranza in 9!

Al 17’ anche Intili viene ammonito.

Al 25’ proprio il numero 18 rossoverde riesce a dialogare in area di rigore con Cham, ma Carbone con un riflesso felino gli nega la gioia del gol: resiste l’1-1 al Briano!

Al 28’ esulta il San Cipriano, ma il direttore di gara ancora una volta è chiamato agli straordinari. Punito un fallo compiuto proprio dall’autore del gol Vargiu. Nel frattempo mister Siri richiama in panchina Paolessi per favorire l’ingresso in campo di Rosasco.

Al 32’ mister Girgenti opta per un’altra sostituzione: Leone subentra al posto di Orsolini.

Al 44’ c’è ancora tempo per una clamorosa occasione. Vargiu colpisce di testa nell’area piccola, ma il suo tentativo non inquadra la porta terminando sopra la traversa.

L’arbitro comanda 5 minuti di recupero.

45’+2 Lipani compie un intervento scorretto iscrivendosi all’elenco degli ammoniti.

Termina così 1-1 senza ulteriori emozioni un match scoppiettante.