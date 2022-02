Prima Categoria “B”: il Savona espugna il Briano, contro lo Speranza la decide Grandoni

Risultato: Speranza 1-2 Savona (16’ Castagna, 55’ Intili, 77’ Grandoni)

Savona. Oggi allo stadio Augusto Briano va in scena l’atteso match tra Speranza e Savona, sfida valida per la quindicesima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. La frizzante e sorprendente formazione di mister Girgenti affronta la corazzata guidata da David Balleri in una gara che si prospetta ricca di gol e spettacolo.

Le formazioni

Lo Speranza scende in campo con Fradella, Cirillo, Titi, Sciutto, Conti, Orsolini (C), Leone, Cham, Crocetta, Sabally e Intili.

A disposizione ci sono Selimaj, Sivori, Scarfò, Greppi, Ranne, Buzali, Di Nardo, Certomà e Zunino.

Gli Strscioni invece rispondono con Rinaldi, Fancellu, M. Esposito, Grandoni, Fonjock, Kuci (C), Serhiienko, Carro Gainza, Castagna, Macagno, A. Vittori.

In panchina si accomodano Bresciani, Komoni, Gavarone, Gallotti, Di Roccia, F. Esposito, Y. Vittori, Rossetti e G. Balleri.

La cronaca

Alle ore 15:01 il direttore di gara comanda il via alle ostilità con entrambe le formazioni che si dimostrano propositive e volte al sacrificio offensivo.

Al 6’ ecco la prima occasione del match. Macagno serve Fonjock che di testa prova a sorprendere Fradella, tuttavia l’estremo difensore rossoverde risponde presente bloccando in tuffo.

Al 12’ arriva anche il primo cartellino giallo del match: l’arbitro sanziona un intervento irregolare di Sabally.

Al 15’ Savona vicinissimo al vantaggio. A. Vittori dalla distanza scheggia una traversa clamorosa, poi Castagna di testa da due passi colpisce a botta sicura ma uno strepitoso Fradella toglie il pallone dall’incrocio concedendo angolo agli Striscioni.

Al 16’ si sblocca la sfida. Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra arriva la zampata vincente di Castagna: è 0-1 Savona al “Briano”!

Al 23’ Titi dalla trequartista prova a scuotere i suoi, ma Rinaldi in presa alta neutralizza il tentativo rossoverde.

Al 24’ ecco la prima conclusione di Macagno, diagonale rasoterra deviato da Fradella in angolo.

Al 27’ arriva un’altra ammonizione con Titi sanzionato per una trattenuta su Macagno

Al 32’ è ancora lo Speranza a rendersi pericoloso, Rinaldi in due tempi è bravo ad opporsi al sinistro ravvicinato di Intili, prende coraggio la formazione di casa.

Al 34’ ecco nuovamente il Savona. Macagno sguscia via calciando in diagonale da posizione defilata, Fradella però salva evitando guai peggiori.

Al 37’ continuano a spingere gli ospiti con Grandoni che appoggia sulla destra per Macagno il quale crossa per Carro Gainza, il colpo di testa di quest’ultimo viene tuttavia bloccato a terra dal numero uno rossoverde.

Al 40’ Grandoni prova da fuori area, ma il suo tentativo si abbassa tardi finendo sul fondo.

L’arbitro comanda 2 minuti di recupero.

Termina cosí 0-1 un primo tempo divertente, una sfida piuttosto equilibrata decisa per il momento dal cinismo sotto porta di un Savona volitivo. Lo Speranza però non ha alcuna intenzione di mollare, un fattore confermato dall’ottima reazione alla rete subita.

Alle 15:55 prende il via la seconda frazione con entrambi i tecnici che optano per confermare lo stesso undici sceso in campo all’inizio della sfida.

Al 9’ è parità al Briano. Titi pennella un cross splendido per Intili il quale, di testa, fulmina Rinaldi: è 1-1!

Al 13′ ospiti vicini al nuovo vantaggio. L’asse Grandoni-Castagna libera Macagno il quale, a Porta completamente sguarnita, spara alto: incredibile chance per gli Striscioni!

Al 14’ mister Gigenti opta per operare la prima sostituzione del match con Di Nardo che prende il posto di uno spento Crocetta.

Al 20’ anche il Savona cambia qualcosa: dentro Youri Vittori al posto del fratello Andrea.

Al 21’ Conti prova a sorprendere Rinaldi calciando una punizione dalla lunga distanza, ma il portiere degli Striscioni blocca senza particolari grattacapi.

Al 23′ sono ancora gli ospiti a spingere. Esposito pennella una splendida traiettoria per Yuori Vittori che di testa gira verso lo specchio, Fradella tuttavia con un super intervento tiene a galla i suoi.

Al 24’ Cham affonda e calcia dalla destra, ma il suo tentativo termina sul fondo.

Al 25′ ecco nuovamente gli Striscioni. Ci prova ancora Youri Vittori, salva la difesa rossoverde.

Al 30’ mister Balleri prova a risolverla con un’altra sostituzione: G. Balleri preleva Serhiienko.

Al 32′ tornano avanti i biancoblù. Castagna calcia scaldando i guantoni di Fradella, ma successivamente l’estremo difensore nulla può sul tap-in perfetto di Grandoni: è 1-2 Savona al Briano!

Al 33’ Balleri inserisce Di Roccia al posto di Castagna.

Al 38’ ecco un altro doppio cambio: Orsolini (acciaccato) ed Esposito escono per lasciare spazio a Ranne e Gallotti.

L’arbitro comanda 5 minuti di recupero.

Al 48’ Girgenti prova il tutto per tutto con Scarfò in campo al posto di Conti.

Termina così 1-2 la gara del Briano.