Prima Categoria “B”: Savona contro tre per la vittoria finale, respira il Quiliano&Valleggia

La rincorsa del Savona alla Sampierdarenese è durata appena mezza settimana. I ragazzi di Pittaluga hanno forse patito il turno infrasettimanale e, dopo il sofferto successo contro la Letimbro, sono stati battuti 2 a 0 dalla Vecchiaudace Campomorone.

La sfida che si prospetta per gli striscioni sarà dunque una corsa a quattro con Campese e San Cipriano che continuano a vincere e che ora distano tre punti dalla coppia di testa. I primi hanno regolato 3 a 1 il Pra’ FC mentre i secondi si sono imposti per 7 a 1 su un Città di Cogoleto ormai allo sbando. Dopo un periodo di appannamento, perlomeno per quanto concerne i risultati, è tornato alla vittoria il Quiliano&Valleggia, 3 a 1 sul fanalino di coda Fegino. Infine, poker della Pro Pontedecimo sulla Letimbro.

La classifica: Sampierdarenese e Savona 37; Campese e San Cipriano 34; Speranza 26; Vadese 24; Prà FC e Q&V 22; Pro Pontedecimo 20; Vecchiaudace 15; Letimbro 13; Città di Cogoleto 4; Fegino 3.

Vadese 1 (Salis) – Savona 2 (Vittori Y, Vittori Y) LA CRONACA QUI

Vadese: Tregambe, Crocilla, D’Anna, Scimeni, Suetta, Leskaj, Uruci, Signori, Tona, Salis, Raffa. A disposizione: Appice, Cavalleri, Tatti, Brondo e Amato. Allenatore: Saltarelli.

Savona: Rinaldi, Fancellu, A. Vittori, Carro Gainza, Gallotti, M. Esposito, Di Roccia, Grandoni, Y. Vittori, Macagno, Rossetti. A disposizione: Bresciani, Gavarone, Serhiienko, F. Esposito, Gamba, Stefanzl, Castagna. Allenatore: Podestà.

Letimbro 1 (Vario) – Pro Pontedecimo 4 (Riva, Pasti, Fravega, Fravega)

Letimbro: Giacchello, Giusto, Molinari, Valdora, Rossetti, Frumento, Albanese, Murialdo, Siccardi, Pescio, Belmonte. A disposizione: Calcagno, Mellogno, Odenato, Calabrò, Penna, Micheletti, Pelosin, Vario, Gallione. Allenatore: Oliva.

Pro Pontedecimo: Pelizza, Tirasso, Barabino, Mazzarello, Raganini, Pastorino, Ferretti, Fravega, Riva, Pasti. A disposizione: Raschella, Friscione, Balestrero, Poire, Bui, Gagliano, Caselli, Ndrio. Allenatore: Danovaro.

Sampierdarenese 0 – Vecchiaudace 2 (Rondoni, Canton)

Sampierdarenese: Lo Vecchio, Gesi, Cornero, Pugliese, Caroglio, Mastrogiovanni, Chiarabini, Morani, Parodi, Costa, Camoirano. A disposizione: Zini, Signorastri, Cusa, De Moro, Pittaluga , Poggioli, Cadenasso. Allenatore: Pittaluga.

Vecchiaudace: Alesso, Lume, Carrus, Pastore, Muratore, Cavicchioli, Canton, Mingo, Pili, Taravella, Rondoni. A disposizione: Colombo, Pisani, Mendez, Noris, Cipollone, Cosentino, Costa. Allenatore: Messina.

Fegino 1 – Quiliano&Valleggia 3 (Carocci, Bazzano, Paggi)

Quiliano&Valleggia: Cambone, Fiori, La Piana, Buffo, Fabbretti, Bondi, Vezzolla, Carocci, Paggi, Grippo, Bazzano. A disposizione: Vasoli, Russo, Intili, Bertola, Marotta. Allenatore: Ferraro.

San Cipriano 7 (Vulpes, Paolessi, Vicini 3, Sigona, Lalli) – Città di Cogoleto 1 (Grezzi)

San Cipriano: Carbone, Saulle, Sigona, Villa, Montecucco P, Vargiu, Paolessi, Vicini, Vulpes S, Lipani, Lalli. A disposizione: Semino M, Pozzati, Montecucco A, Sessa, Semino D, Carvalho, Vulpes G, Rosasco, Olanda. Allenatore: Siri.

Città di Cogoleto: Perata, Santoro, Rampanti, Socchia, Caviglia, Dibennardo, Grezzi, Iadanza, Rebagliati, Grandoni, Menoni. A disposizione: Cozzi, Mannari. Allenatore: c.t.

Campese 3 – Pra’ FC 1