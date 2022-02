Prima Categoria “B”: Savona con l’incubo genovese, poker Speranza, stop della Vadese

Il Savona viene agganciato in vetta dalla Sampierdarenese. I genovesi, però, hanno disputato una partita in meno e nel recupero di mercoledì con la Letimbro potrebbero conquistare la vetta solitaria. I biancoblù sono incappati nel secondo stop in pochi giorni, dopo la sconfitta con il Pontelungo in Coppa Liguria.

In campionato, il bilancio contro le formazioni genovesi comincia a diventare parecchio penalizzante per una squadra che ambisce a vincere il torneo. Gli striscioni, infatti, sono a punteggio pieno contro le formazioni della nostra provincia, mentre hanno perso contro Pro Pontedecimo, San Cipriano (nella foto) e Sampierdarenese. Tre stop a cui si aggiunge il pareggio con la Campese. Un trend che non può che lasciare amarezza in casa biancoblù, visto che la rosa dovrebbe se non ammazzare il campionato quantomeno condurlo in solitaria.

Guardando alle altre partite, lo Speranza ha superato con un punteggio largo il malridotto Città di Cogoleto. La Vadese, dopo cinque hurrà consecutivi, ha ceduto contro il Pra’ FC. Non ha sbagliato la Pro Pontedecimo contro il fanalino di coda Fegino. La Campese si è portata a sole tre lunghezze dal Savona. Ha riposato la Letimbro.

La classifica: Sampierdarenese e Savona 34; San Cipriano e Campese 31; Speranza 26; Vadese 24; Pra’ FC 22; Quiliano&Valleggia 19; Pro Pontedecimo 17; Letimbro 13; Vecchiaudace 12; Città di Cogoleto 4; Fegino 0.

Savona 0 – San Cipriano 1 (Lalli)

Savona: Rinaldi, F. Esposito, M. Esposito, Grandoni, Fonjock, Gallotti (C), Serhiienko, Carro Gainza, Y. Vittori, Macagno e Di Roccia. A disposizione: Bresciani, Gavarone, Komoni, Facellu, A. Vittori, Gamba, Rossetti, Castagna e G. Balleri. Allenatore: Balleri D.

San Cipriano: Carbone, Villa (C), Montecucco, Guida, Vicini, Vargiu, Saulle, Olanda, S. Vulpes, Lipani e Lalli. A disposizione vi erano M. Semino, Merlo, Paolessi, Sessa, Pozzati, Carvalho, G. Vulpes e D. Semino. Allenatore: Siri.

Pra’ FC 2 – Vadese 1

Vadese: Provato, Crocilla, D’Anna, Scimeni, Suetta, Appice, Cavalleri, Leskaj, Tona, Salis, Brando. A disposizione: Tregambe, Raffa, Amato, Brondo. Allenatore: Saltarelli.

Quiliano&Valleggia 0 – Sampierdarenese 3 (Parodi, Parodi, Chiarabini) – La cronaca QUI

Quilinao&Valleggia: Cambone, Fiori, Fabbretti, Buffo, Olivieri, Russo, Bazzano, Magnani, Perrone, Grippo, Carocci. A disposizione: Bruzzone, Rebizzo, Bondi, La Piana, Vezzolla, Poggi, Intili. Allenatore: Ferraro.

Sampierdarenese: Lo Vecchio, Gallo, Musiari, Pugliese, Caroglio, Mastrogiovanni, Chiarabini, Morani, Parodi, Costa, Camoirano. A disposizione: Cadenasso, Zini, Percivale, V. Pittaluga, De Moro, Cornero, Signorastri, Gesi, Poggiolo. Allenatore: Pittaluga.

Città di Cogoleto 1 (Grezzi) – Speranza 4 (Di Nardo, Di Nardo, Di Nardo, Scarfò)

Città di Cogoleto: Perata, Rampanti, Santoro, Socchia, Siri, Caviglia, Grezzi, Grandoni, Rebagliati, Cozzi, Menoni. A disposizione: Maragliano, Dibennardo, Cozzi, Iadanza. Allenatore: c.t.

Speranza: Fradella, Cirillo, Titi, Sciutto, Ranne, Sivori, Cham, Di Nardo, Crocetta, Sabally, Intili. A disposizione: Selimaj, Buzzali, Zoppi, Monetta, Scarfò, Conti. Allenatore: Girgenti.

Pro Pontedecimo 3 (Pastorino, Raschella, Poire) – Fegino 0

Pro Pontedecimo: Pelizza, Beqiri, Barabini, Mazzarello, Raganini, Pastorino, Bruzzone, Fravega, Riva, Pasti, Raschella. A disposizione: Friscione, Poire, Ferretti, Gagliano, Bui, Caselli, Fassi. Allenatore: Balestrero.

Fegino: Botticelli, Rissotto, Grillo, Bruzzone, Lebole, Marcenaro, Cesario, Velonà, Signoretti, Piana, Parodi. A disposizione: Angilella, Fini, Lubello, Mali, Nasiti, Sakaj. Allenatore: Napoli.

Vecchiaudace 0 – Campese 3 (Criscuolo, Criscuolo, Criscuolo)

Vecchiaudace: Alesso, Pastore, Carrus, Mongo, Cavicchioli, Canton, Noris, Federici, Taravella, Gualdi, Rondoni. A disposizione: Colombo, Costa, Mendez, Pisani, Pili, Cosentino. Allenatore: Messina.