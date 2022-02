Prima Categoria “B”, la Sampierdarenese vince e vola in testa alla classifica: Letimbro sconfitto di misura

Risultato: Letimbro 0-1 Sampierdarenese (80’ Pugliese)

Savona. Questa sera allo stadio Augusto Briano va in scena il recupero valevole per la 14ª giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Pronte a sfidarsi scendono in campo Letimbro e Sampierdarenese, due società in lotta per obiettivi differenti ma entrambe estremamente desiderose di conquistare una vittoria che potrebbe dare la svolta al proprio campionato.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Oliva si schierano con Calcagno, Penna, Molinari, Valdora, Rossetti (C), Frumentò, Gallione, Murialdo, Siccardi, Pescio e Vario.

A disposizione ci sono Giacchello, Mellogno, Odenato, Calabrò, Albanese, Pelosin, Micheletti e Giusto.

Gli ospiti invece rispondono con Lo Vecchio, Gallo, Musiari, Cornero, Caroglio, Mastrogiovanni, Chiarabini, Morani (C), Parodi, Costa e Camoirano.

In panchina si accomodano Zini, De Moro, Percivale, Pittaluga, Signorastri, Cadenasso, Gesi e Pugliese.

Arbitro del match è il signor Filippo Morbelli della sezione di Albenga.

La cronaca

Alle ore 21:04 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida con la Sampierdarenese immediatamente in possesso di palla.

Al 5’ ecco il primo squillo del match. La Letimbro prova a suonare la carica con una conclusione dalla lunga distanza, ma la sfera termina di poco larga.

Al 14’ le squadre in campo sentono l’importanza della posta in palio concedendo pochissimi spazi. Spingono gli ospiti, difendono ordinati i padroni di casa.

Al 20’ ecco un’occasione per la Sampierdarenese. Costa si libera in area di rigore calciando verso la porta difesa da Calcagno, ma il suo tentativo termina alto.

Al 27’ la Letimbro passa in vantaggio con il colpo di testa perentorio di Siccardi, ma l’arbitro annulla tutto a causa di una posizione di offside: resiste lo 0-0 al Briano!

Al 36’ sono ancora padroni di casa a rendersi pericolosi. Gallione sfiora il palo alla destra di Lo Vecchio con una velenosissima conclusione dalla distanza, che brivido per la Sampierdarenese!

Al 40’ ecco l’offensiva degli ospiti. Chiarabini in campo aperto anticipa Calcagno in uscita riuscendo a calciare verso la porta, ma il suo tiro-cross non trova la fortuna sperata terminando sul fondo.

Al 42’ Molinari compie un fallo tattico ricevendo la prima ammonizione del match. Sugli sviluppi della seguente punizione Parodi calcia in porta impegnando l’estremo difensore dei locali, il quale però riesce a respingere con i pugni senza accusare particolari grattacapi.

L’arbitro comanda un minuto di recupero.

Terminano però 0-0 senza ulteriori emozioni i primi 45’, un primo tempo piuttosto contratto sicuramente a causa dell’importanza della posta in palio. L’impressione è che nella seconda frazione entrambe le formazioni proveranno ad osare maggiormente, unico modo possibile per sbloccare un match al momento inchiodato.

Alle 22:02 l’arbitro comanda il via alla ripresa delle ostilità con entrambi i tecnici che optano per confermare lo stesso undici presentato all’inizio della gara.

Al 10’ gli ospiti provano a risolvere l’impasse operando un triplo cambio: Gallo, Cornero e Camoirano vengono prelevati da Percivale, Gesi e Pugliese.

Al 17’ arriva un’altra sanzione da parte del direttore di gara, questa volta all’indirizzo di Pescio.

Al 22’ Chiarabini prova a suonare la carica per i suoi con una conclusione a giro, ma il pallone termina alto sopra la traversa.

Al 24’ anche la Letimbro opta per una sostituzione: Giusto prende il posto di Penna.

Al 28’ mister Oliva tenta nuovamente di cambiare qualcosa inserendo Belmonte in campo per sostituire uno stremato Pescio.

Al 30’ proseguono gli accorgimenti tattici per i padroni di casa: dentro Albanese al posto di Vario.

Al 32’ i biancorossoneri sostituiscono il numero 5 Caroglio con il numero 17 Cadenasso.

Al 35’ impazza la gioia degli ospiti. Pugliese (ammonito in seguito per esserti sfilato la casacca per esultare) svetta in mischia di testa riuscendo ad indirizzare dove Calcagno non può arrivare: è 0-1 Sampierdarenese al Briano!

Al 42’ i genovesi operano l’ultimo cambio del match con l’autore del gol Parodi richiamato in panchina per lasciare spazio a Signorastri.

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero.

Termina però 0-1 senza ulteriori emozioni un match tignoso, una sfida decisa dal cinismo degli ospiti volati adesso al primo posto in classifica.