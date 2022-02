Prima Categoria “B”: il Savona continua a far la lepre, pokerissimo Vadese, il Q&V perde quota

Savona. Savona e Sampierdarenese proseguono nella loro marcia. Due successi di “corto muso”, come direbbe Allegri, che testimoniano come la strada per la vittoria del campionato sia ricca di insidie e che sarebbe sbagliato pensare soltanto allo scontro diretto. Gli striscioni hanno disputato una partita in più e possono godere del “vantaggio psicologico” di aver già incamerato punti che per i genovesi sono ancora sospesi.

Per i play off c’è anche la Vadese. La squadra di Saltarelli ha perso tantissimi giocatori tra squalifiche e infortuni ma ha fatto quindici punti nelle ultime cinque gare. Un ruolino di marcia che deve mettere in guardia tutte le altre visto che gli azzurrogranata hanno per forza di cose incredibili margini di miglioramento. Sta perdendo quota, invece, il Quiliano&Valleggia: dopo quelle con il San Cipriano e la Vadese, è arrivata la sconfitta per mano della Campese. Ancora ferma la Letimbro a causa dei positivi. Martedì, tuttavia, dovrebbero riprendere gli allenamenti.

La classifica: Savona 34; Sampierdarenese 31; San Cipriano e Campese 28; Vadese 24; Speranza 23; Pra’ FC e Quiliano&Valleggia 19; Pro Pontedecimo 14; Letimbro 13; Vecchiaudace 12; Città di Cogoleto 4; Fegino 3.

Speranza 1 (Intili) – Savona 2 (Castagna, Grandoni)

Speranza: Fradella, Cirillo, Titi, Sciutto, Conti, Orsolini, Leone, Cham, Crocetta, Sabally, Intili. A disposizione: Selimaj, Sivori, Scarfò, Greppi, Ranne, Buzali, Di Nardo, Certomà, Zunino. Allenatore: Girgenti.

Savona: Rinaldi, Fancellu, M. Esposito, Grandoni, Fonjock, Kuci, Serhiienko, Carro Gainza, Castagna, Macagno, A. Vittori. A disposizione: Bresciani, Komoni, Gavarone, Gallotti, Di Roccia, F. Esposito, Y. Vittori, Rossetti, G. Balleri. Allenatore: Balleri D.

Vadese 1 (Suetta) – Vecchiaudace 0

Vadese: Provato, Crocilla, D’Anna, Scimeni, Suetta, Leskaj, Tatti, Signori, Tona, Ninivaggi, Brando. A disposizione: Tregambe, Appice, Cavalleri, Raffa, Brondo. Allenatore: Saltarelli.

Vecchiaudace: Alesso, Pastore, Carrus A, Mineo, Cavicchioli, Mendez, Cipollone, Noris, Taravella, Federici, Rondoni. A disposizione: Colombo, Cosentino, Canton, Gualdi, Costa. Allenatore: Messina.

Sampierdarenese 2 (Poggioli, Musiari) – Pro Pontedecimo 1 (Pasti)

Sampierdarenese: Lo Vecchio, Pittaluga V, Cornero, Musiari, Caroglio, Mastrogiovanni, Chiarabini, Morani, Gesi, Costa, Camoirano. A disposizione: Pittaluga A, Firrarello, Zini, Poggioli, Pugliese, Gallo, Parodi, Percivale. Allenatore: Pittaluga.

Pro Pontedecimo: Pelizza, Bassi, Barabino, Raganini, Tirasso, Pastorino, Bruzzone, Fravega, Gagliano, Pasti, Raschella. A disposizione: Friscione, Riva, Bui, Beqiri, Ndrio, Balestrero, Friscione, Mazzarello, Ferretti. Allenatore: Danovaro.

Campese 3 – Quiliano&Valleggia 2 (Russo, Buffo)

Campese: Balbi, Pirlo, Chiappori, Marchelli, Nania, Oliveri, Mattiucci, Bardi, Ardinghi, Criscuolo, Macciò. A disposizione: Zunino, Arrache, Pastorino L, Pastorino P, Cenname, Marchelli, Bassi. Allenatore: Meazzi.

Quiliano&Valleggia: Cambone, Fabbretti, Carocci, Buffo, Vezzolla, Russo, Olivieri, Bazzano, Perrone, Grippo, Intili. A disposizione: Bruzzone, Fiori, La Piana, Rebizzo, Ottonello, Poggi. Allenatore: Ferraro.

San Cipriano 1 (Lipani) – Pra’ FC 1 (Limonta)

San Cipriano: Carbone, Villa, Vicini, Guida, Merlo, Rosasco, Saulle, Olanda, Vulpes, Lipani, Lalli. A disposizione: Semino, Montecucco, Di Molfetta, Sessa, Pozzati, El Atiki. Allenatore: Siri.