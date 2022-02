Prima Categoria “B”, il Savona capitola in casa: a Voze festeggia il San Cipriano

Noli. Oggi alle ore 11:00 al Campo Sportivo di Voze è andato in scena uno dei match valevoli per la 16ª giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. A sfidarsi sono state Savona e San Cipriano, due ottime formazioni riuscite a dar vita ad uno spettacolo godibile.

Gli Striscioni, dopo l’inaspettata sconfitta rimediata in Coppa Liguria contro il Pontelungo, erano chiamati a reagire per consolidare il proprio primato, questo mentre gli ospiti erano obbligati a conquistare i tre punti per poter tornare anch’essi in corsa per la promozione diretta. Alla fine è stato 1-0 per il San Cipriano, una vittoria di misura che ha messo in allarme tutto l’ambiente biancoblù.

Alle 15:00 infatti la Sampierdarenese (seconda a -3 con due partite ancora da disputare) potrebbe agganciare il Savona in vetta, un’eventualità che potrebbe aggiungere ulteriore pressione alla squadra allenata da mister Balleri.

Il prossimo impegno vedrà ora gli Striscioni affrontare la Vadese al Picasso, un match sempre più decisivo per una formazione che, d’ora in avanti, non potrà più sbagliare.

Di seguito ecco le formazioni scese in campo

Il Savona guidato da David Balleri si è presentato con Rinaldi, F. Esposito, M. Esposito, Grandoni, Fonjock, Gallotti (C), Serhiienko, Carro Gainza, Y. Vittori, Macagno e Di Roccia. In panchina si sono accomodati Bresciani, Gavarone, Komoni, Facellu, A. Vittori, Gamba, Rossetti, Castagna e G. Balleri.

Il San Cipriano allenato da Gianni Siri ha invece risposto con Carbone, Villa (C), Montecucco, Guida, Vicini, Vargiu, Saulle, Olanda, S. Vulpes, Lipani e Lalli. A disposizione vi erano M. Semino, Merlo, Paolessi, Sessa, Pozzati, Carvalho, G. Vulpes e D. Semino.