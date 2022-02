Prima Categoria “B”: il Quiliano&Valleggia alza bandiera bianca con la Sampierdarenese (0-3)

Quiliano&Valleggia-Sampierdarenese 0-3 (5′, 27′ Parodi, 86′ “Rig” Chiarabini)

Quiliano. Quindicesima giornata del campionato provinciale calcistico di Prima Categoria, girone “B“. Il Quiliano&Valleggia ospita la Sampierdarenese.

Fischio d’inizio questo pomeriggio, ore 14:30, al campo “Picasso”.

I locali, con 19 punti, stazionano sempre in una posizione intermedia della classifica. A +5 sulla zona Play-Out e a – 5 da quella Play-Off.

Gli ospiti genovesi, a 31 punti, potrebbero sfruttare il k.o. interno del Savona col San Cipriano (0-1), agganciando i biancoblù pur avendo una partita in meno.

Tabellino:

Q&V: Cambone, Fiori, Fabbretti, Buffo, Olivieri, Russo, Bazzano, Magnani, Perrone (59′ Intili), Grippo, Carocci

A disp: Bruzzone, Rebizzo, Bondi, La Piana, Vezzolla, Poggi. All. Ferrero

Sampierdarenese: Lo Vecchio, Gallo (84′ Cadenasso), Musiari, Pugliese, Caroglio, Mastrogiovanni, Chiarabini, Morani, Parodi (65′ Gesi), Costa (68′ Poggioli) Camoirano

A disp.: Zini, Percivale, V. Pittaluga, De Moro, Cornero, Signorastri.

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)

Note: Pomeriggio caldo primaverile e soleggiato. Fondo sintetico in discrete condizioni. Angoli 2-7 per la Sampierdarenese. All’80’ Morani (S) calcia fuori un rigore. Spettatori 90 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

Inizio dell’incontro ore 15:00.

3′ Carocci va in diagonale, Lo Vecchio blocca a terra.

5′ GOL SAMPIERDARENESE! Parodi fulmina Cambone con una palombella dalla lunga distanza. 0-1.

11′ Azione rimpallata. Caroglio, in scivolata, non riesce a indirizzare verso la porta.

21′ Costa serve Chiarabini. Il suo tiro è troppo centrale, Cambone fa buona guardia.

25′ Sampierdarenese in attacco. Camoirano crossa dalla fascia. Parodi prende posizione e gira di prima intenzione all’altezza del dischetto. Cambone si distende e toglie il pallone dall’angolino basso.

27′ GOL SAMPIERDARENESE!

Camoirano riceve sulla destra e prova a saltare Cambone, protratto in uscita, con un pallonetto. La palla si stampa sulla traversa. Sulla respinta Parodi, in sforbiciata, gonfia la rete, rendendo vano il tentativo di recupero dello stesso portiere del Quiliano. 0-2.

29′ Sampierdarenese vicina al tris, in due circostanze ravvicinate. Dapprima in una sorta di rigore in movimento, a seguito di una sgroppata sul fondo destro. Costa riceve e in caduta, non riesce ad angolare il tiro. Cambone respinge d’istinto.

A seguire, un minuto più tardi. Chiarabini vince un contrasto nella trequarti e verticalizza. Forse con un fallo, ma l’arbitro ravvisa. Parodi si ritrova a tu per tu con Cambone. Il portiere locale, allungando il piede, manda ancora in angolo.

42′ Giallo a Musieri (S).

45′ Fine primo tempo: Quiliano&Valleggia-Sampierdarenese 0-2.

Inizio secondo tempo, ore 15:56.

48′ Occasione Sampierdarenese. Costa si incunea in area, facendo perdere le proprie tracce alla retroguardia locale. Cambone, ancora una volta superlativo, salva i suoi compagni. Uscendo a valanga e sventando in qualche modo.

53′ Altra opportunità “Samp”. Punizione sulla trequarti sinistra. Va Caroglio. Cambone galvanizzato, devia in corner con l’ausilio del palo.

56′ Il Quiliano prova a farsi vedere dalle parti di Lo Vecchio. Perrone, trattenuto leggermente in area, resta in piedi ma poi da posizione defilata manda sull’esterno della rete.

In questa fase centrale della ripresa. Il Quiliano sembra aver preso più coraggio, trovando maggiormente il fraseggio palla a terra. La Sampierdarenese si dimostra però anche squadra quadrata e ben messa in campo. Gestendo il doppio vantaggio e chiudendo gli spazi, senza particolari patemi.

74′ Q&V vicino ad accorciare le distanze.

Intili, da poco entrato, viene lanciato a rete. Il suo sinistro rasoterra viene toccato dal portiere genovese Lo Vecchio. La sfera, lemme lemme, finisce sulla parte esterna del palo.

76′ Giallo a Fabbretti.

79′ Rigore Sampierdarenese. Chiarabini sguizza per vie centrali e viene toccato in maniera fallosa da Cambone. L’arbitro indica il dischetto, ammonendo inoltre il portiere del Q&V.

80′ Sbaligiato! Morani dagli undici metri calcia a lato.

85′ Altro rigore Sampierdarenese. Rebizzo interviene in ritardo in scivolata su Poggioli. L’arbitro decreta nuovamente la massima punizione.

86′ GOL SAMPIERDARENESE! Questa volta dal dischetto si presenta Chiarabini, il quale trasforma il penalty. 0-3.

90′ Tre minuti di recupero.

90’+3 Fischio finale: Quiliano& Valleggia-Sampierdarenese 0-3.