Prima Categoria “B”, al Picasso è Vadese-Savona: segui la cronaca in diretta del match

Risultato: Vadese 1-1 Savona (12’ Y.Vittori, 26’ rig. Salis) [Live]

Quiliano. Oggi allo stadio Picasso va in scena uno dei match valevoli per la diciassettesima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. Le squadre chiamate a sfidarsi per andare a caccia dei tre punti preziosissima sono Vadese e Savona, ottime formazioni appunti volenterose di vincere per poter raggiungere i rispettivi obiettivi.

Le formazioni

I padroni di casa allenati da mister Tony Saltarelli scendono in campo con Tregambe, Crocilla, D’Anna, Scimeni, Suetta (C), Leskaj, Uruci, Signori, Tona, Salis e Raffa.

In panchina si accomodano Appice, Cavalleri, Tatti, Brondo e Amato.

Gli Strscioni guidati dal neo tecnico Maurizio Podestà si schierano con Rinaldi, Fancellu, A. Vittori, Carro Gainza, Gallotti, Esposito F., Diroccia, Grandoni, Y. Vittori, Macagno e Rossetti.

A disposizione ci sono Bresciani, Gavarone, Serhiienko, F. Esposito, Gamba, Stefanzl e Castagna.

La cronaca

L’arbitro alle ore 14:32 comanda l’inizio della sfida con il Savona che si dimostra immediatamente propositivo.

Al 5’ ecco la prima occasione del match. Macagno con un diagonale velenosissimo sfiora il vantaggio, ma il suo tentativo termina sul fondo.

All’8’ ancora ospiti pericolosissimi. Y. Vittori si presenta solo davanti a Tregambe, ma l’estremo difensore azzurrogranata lo ipnotizza salvando i suoi: che brivido per la Vadese!

Al 12’ ecco il vantaggio dei biancoblù. Y. Vittori in girata sfrutta al meglio un assist illuminante di Macagno facendo gioire i propri tifosi: è 0-1 Savona al Picasso!

Al 18’ clamorosa occasione per gli Striscioni. Macagno liberato in area di rigore stoppa il pallone e poi calcia, tuttavia Crocilla salva i suoi respingendo il tentativo del numero 7 biancoblù sulla linea: altro brivido per gli azzurrogranata!

Al 25’ cambia la partita al Picasso. Raffa si incunea in area di rigore venendo steso: nessun dubbio per l’arbitro, sarà penalty per la Vadese.

Al 26’ cambia il risultato. Salis dagli undici metri si conferma implacabile spiazzando Rinaldi: è 1-1 al Picasso!