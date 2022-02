Prima Categoria, all’Oliva come da pronostico: vittoria rotonda della Carcarese sul Borghetto

BORGHETTO – CARCARESE 0-4 (3′ e 72’ Brovida, 21′ e 71’ Zizzini)

49’ Triplice fischio

42’ Ammonito Bonifacino

37’ Servizio dalla destra di Volga per Orcino al centro dell’area, ma il centrocampista viene rimpallato dalla difesa

36’ Moresco lascia il posto a Manfredi

34’ Continuano i cambi: Fiorillo per Guga

31’ Un cambio per parte: Volga per De Matteis e Ramadhi per Colotto

30’ Revello per Spozio

27’ POKER! Ancora in gol la Carcarese: traversone di Zizzini è in area, respinta della difesa che favorisce Brovida che di sinistro insacca alle spalle del portiere

26’ TRIS! Cross di Bonifacino dalla destra per Zizzini che infila sul secondo palo

21’ Alò lascia il posto ad Orcino

15’ Prima sostituzione di mister Chiarlone: è il turno di Basso che rileva Canaparo

13’ Secondo cambio per i locali: El Allali prende il posto di Sara

9’ Il Borghetto reclama un rigore per un presunto colpo di mano di Croce, ma l’arbitro invita a proseguire

8’ Che occasione per la Carcarese! Punizione di Brovida, Moresco per due volte rimpallato, prima da Galo poi da Guga che salva sulla linea

7’ Ammonito Amendola che ferma fallosamente Brovida

5’ Il copione non cambia: Carcarese in avanti e Borghetto che difende

1’ Via alla ripresa: subito un cambio per il Borghetto, entra Imad Dahmani per Cabiati

SECONDO TEMPO

46′ Fine primo tempo

37′ Incursione di Brovida sulla sinistra, punta l’avversario e si accentra, prima di servire Alò che dal limite calcia: conclusione da rivedere

30′ Punizione di Zizzini dal limite, Gallo blocca in due tempi

28′ Ammonito Gallo per proteste

27′ Giallo per De Matteis

26′ Difesa granata in grossa difficoltà: l’azione insistita della Carcarese si conclude con il tiro di prima intenzione di Brovida, che finisce sul fondo

23′ Punizione di Brovida dai 30 metri, alta sopra la traversa

21′ RADDOPPIO! Azione personale di Zizzini che entra in area, controlla e con un “tir a gir” all’Insigne pesca il jolly alla destra del portiere

19′ Numerosi errori tecnici a centrocampo da entrambe le parti, gara che rimane in sostanziale equilibrio

17′ Corner dalla sinistra per la Carcarese: Zizzini batte sul secondo palo, dove capitan Spozio di testa non centra lo specchio della porta

13′ Aumenta la pressione del Borghetto che guadagna metri

6′ Brovida subisce fallo, ma riesce a servire filtrante Zizzini che tenta il tiro e viene rimpallato, sulla ribattuta Canaparo al centro dell’area viene anticipato dalla difesa locale

3′ GOOOOOL! Subito in vantaggio la Carcarese: cross di Zizzini dalla sinistra, per Brovida che da due passi supera Gallo

1′ Si parte alle ore 14:57. Prima del fischio d’inizio doveroso omaggio a Fausto D’Agostino, tragicamente scomparso lo scorso settembre in un incidente: il Borghetto si riunisce in un abbraccio di fronte al cartellone a lui dedicato

PRIMO TEMPOtv

Borghetto. Una sfida testa-coda, valida per la seconda giornata di ritorno, quella che si giocherà questo pomeriggio allo stadio Carlo Oliva, dove il Borghetto ospiterà la capolista Carcarese, all’andata vincente per 4 a 0. Fischio d’inizio ore 15.

Percorsi opposti hanno caratterizzato le due squadre fino ad oggi. I biancorossi, super protagonisti del girone, occupano la vetta della classifica con 33 punti: per loro solo vittorie, passo falso con l’Andora a parte. Morale dunque alle stelle per la squadra di mister Chiarlone che lo scorso turno ha dilagato in casa con il San Filippo Neri, vincendo 7 a 0. Situazione completamente diversa in casa Borghetto, fanalino di coda della classifica, ancora a zero punti. Ed oggi i ragazzi di Fruzzetti vorrebbero compiere l’impresa, solo sfiorata con l’Aurora.

Nonostante i risultati, infatti, il Borghetto è sempre riuscito a mettere in difficoltà le big che ha ospitato allo stadio Oliva. Come detto, un esempio è proprio la sfida con la formazione seconda in classifica, che è riuscita a guadagnarsi i tre punti solo all’ultimo minuto. E chissà se oggi la grinta di affrontare l’armata biancorossa non possa dare la giunta spinta ai locali per uscire dalla maledizione “zero punti”.

FORMAZIONI

BORGHETTO: Gallo, Dahmani J., Sara, Sabia, Pianese, Cabiati, Colotto, Amendola, Guga, Dileo, Dibella. A disp.: Mottola, Ramadhi, Di Crescenzo, Fiorillo, El Allali, Dahmani I., Crugliano, Samouk. All. Guido Fruzzetti

CARCARESE: Briano A., Bonifacino, De Matteis, Croce, Spozio, Moresco, Alò, Brignone, Canaparo, Zizzini, Brovida. A disp.: Giribaldi, Basso, Ferrotti, Manfredi, Orcino, Manti, Revello, Vero, Volga. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Giorgio Schenone di Savona