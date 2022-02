Priamar Liguria, Stefano Quaranta chiude la saracinesca: “Bravi a mantenere la calma”

Una buona fetta del successo della Priamar Liguria contro la San Francesco Loano è merito dell’estremo difensore savonese Stefano Quaranta, autore di un paio di interventi decisivi nel finale di gara.

“Claudio Esposito è stato bravissimo a portarci in vantaggio nel primo tempo – commenta il numero uno rossoblù – siamo stati poi bravissimi a gestire la partita con concentrazione, carisma e carattere. Ci voleva tutto questo per fare una grande prestazione. Oltre alle mie due parate, penso che sia un vittoria collettiva, di gruppo. Siamo a meno uno ma daremo tutto per provare a portare a casa questo campionato”.

La Priamar ha iniziato bene il 2022 dopo un finale di anno con qualche “x” di troppo: “Abbiamo perso qualche punto per strada ma è stato importante anche quello per trovare la motivazione e il carattere per prendere i punti nelle partite importanti. Siamo tutti contenti. Pur essendo ancora lunga, ce la possiamo fare”.

Uscire coi tre punti da un “Ellena” infuocato non può che dare una grande carica a tutto l’ambiente: “La mia testa mi ha sempre un po’ limitato. Sapevamo che sarebbe stata un ambiente difficile e che sarebbe stato necessario reggere anche al pubblico di casa, che ci ha ammazzato. Senza l’aiuto dei compagni sarebbe stato difficile mantenere la calma. Penso che la penultima parata sia la migliore perché all’inizio ero fuori posizione e son stato bravo ad andare a togliere la palla sotto alla traversa”.