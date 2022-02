Prestazione opaca per l’Amatori Savona: arriva la sconfitta contro Blue Lizard Capri

Savona. L’Azimut Amatori Pallacanestro Savona torna a giocare una partita di campionato dopo un lungo stop a causa dei rinvii: l’ultima apparizione delle biancorosse nel campionato di Serie A2 risaliva allo scorso 19 gennaio, data della trasferta vincente a Ponte Buggianese.

Per la sedicesima giornata di campionato, la gara in programma al PalaPagnini è contro la Blue Lizard Capri, compagine campana reduce dalla vittoria esterna contro la quotatissima Bruschi San Giovanni Valdarno.

I primi minuti della partita sembrano preannunciare una gara equilibrata: gli acuti iniziali sono di Rios, che colpisce le savonesi dalla lunetta e dietro l’arco dei tre punti, la risposta dell’APS arriva invece con due triple di Paleari. Da qui le due squadre iniziano a rispondersi colpo su colpo, con Capri che gioca bene i pick and roll coinvolgendo Dacic, efficace sia da passatrice che da ricevente e Savona che cerca di fare girare il pallone e di attaccare uno contro uno ogni volta che ne ha la possibilità. A tre minuti dal termine del primo quarto il punteggio è in perfetta parità (14-14), ma proprio da questo momento l’APS mette il turbo e con i canestri di Tyutyundzhieva, Salvestrini e Ceccardi si porta ad otto lunghezze di vantaggio sulle avversarie. Capri però non ci sta e reagisce: Gallo e Rios mandano a bersaglio due triple in pochi secondi e chiudono i primi dieci minuti di gioco sul -2 (22-20).

Secondo quarto che parte subito in salita per le padrone di casa che subiscono un parziale di 7-0 nei primi tre minuti con Manfrè, Dacic e Gallo capaci di trovare soluzioni offensive molto efficaci. Le iniziative di Zanetti tengono a galla l’attacco dell’APS che però produce più palle perse che punti: i due tiri dalla lunga distanza mandati a bersaglio da Bovenzi portano Capri sul +10 quando mancano cinque minuti all’intervallo. Nemmeno il time-out chiamato in emergenza da coach Dagliano mette a posto le cose, Capri fa girare bene il pallone e con una serie di belle azioni corali si porta in vantaggio di 14 punti. Picasso prova a ridare un po’ di ossigeno alle liguri con una tripla, Rios però le risponde subito e Porcu rincara la dose, così a metà partita il punteggio recita 32-46.

Nei primi minuti del secondo tempo Savona cerca di tornare in partita, vanno a bersaglio Zanetti e Paleari ma un atteggiamento troppo permissivo in difesa permette alle capresi di mantenere sempre una quindicina di punti di scarto. Dacic e Manfrè fanno valere fisico e centimetri, Rios sfrutta i loro blocchi per liberarsi la strada verso il ferro difeso dalle Biancorosse. L’APS non riesce a costruire azioni d’attacco concrete, le campane invece alzano notevolmente le loro percentuali al tiro. Nel finale, gli acuti di Salvestrini e Sansalone rendono meno ampio il passivo tra le due squadre. Il terzo quarto si chiude sul 43-69.

I canestri di Paleari per le savonesi e di Martines per Blue Lizard aprono l’ultima frazione di gioco. L’APS non ha però le energie sufficienti per mettere in piedi una rimonta e recuperare 25 punti di svantaggio, anche perché Capri continua la sua serata più che positiva al tiro.

Le savonesi nonostante le difficoltà riescono a ridurre lo svantaggio, a vincere il parziale di gioco e a chiudere sul -22.

“Sono state settimane complicate in cui non siamo riuscite ad allenarci con la solita intensità, ci mancava il ritmo partita e siamo state poco concrete per tutta la gara. La speranza è adesso quella di non fermarci più e ritrovare la migliore condizione per i prossimi impegni” sono le parole di Beatrice Paleari intervistata nel post-partita.

Prossimo appuntamento per l’Amatori Savona domenica 13 febbraio, in trasferta contro la Pallacanestro Femminile Firenze.

Il tabellino della partita valevole per la 16ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – Blue Lizard Capri 62- 84

(Parziali: 22-20; 32-46; 43-69)

Amatori Pallacanestro Savona: Ceccardi 3, Pitzalis NE, Salvestrini 7, Gorini NE, Tyutyundzhieva* 11, Dagliano, Sansalone* 7, Picasso 3, Paleari* 14, Leonardini* 2, Guidetti NE, Zanetti* 15. Allenatore: Dagliano R. Ass. Cacace, Faranna.

Blue Lizard Basket Capri: Rios* 20, Bovenzi* 12, Porcu 6, Panteva 2, Gallo* 7, Prete NE, Martines 9, Manfrè 12, Giuseppone* 2, Dacic* 14. Allenatore: Falbo.